Dodajte ovo u vodu dok kuvate pirinač: Biće savršeno rastresit i neće se lepiti za dno šerpe

Evo kako da skuvate savršeno rastresit pirinač koji se neće lepiti za šerpu niti imati grudvice. Probajte i nećete se vraćati na staro.

Par kapi limunovog soka u vodi, i pirinač izlazi savršeno rastresit, zrno do zrna. Ne lepi se za dno šerpe, ne pretvara se u kašu, ne traži da ga ispirate posle kuvanja.

Trik koji koristi Jelena Kocmanović, poznatija na Instagramu kao Naš dan svaki dan, radi i kad pravite paprikaš, i kad spremate prilog uz ribu.

Zašto se pirinač lepi za dno šerpe

Skrob. To je ceo odgovor. Kad zrno počne da se kuva, površinski skrob se otpušta u vodu i pravi onu gustu, lepljivu opnu koja vuče zrna jedno za drugo i za dno šerpe. Što je više skroba u vodi, to je veća šansa da dobijete grudvu umesto rastresitog priloga.

Limunov sok tu menja igru. Blaga kiselina ometa želatinizaciju skroba na površini zrna, pa svako zrno ostaje samo svoje. Nema tankog filma koji ih spaja, nema zagorelog sloja na dnu.

Odnos vode i pirinča – pravilo tri prema jedan

Pre nego što uopšte stignete do limuna, izmerite vodu. Sve nas muči ista stvar kad u pola kuvanja shvatimo da je u šerpi pretesno ili previše vodnjikavo. Za bele varijante pirinča važi odnos tri prema jedan, znači na jednu šolju pirinča tri šolje vode. Bez merenja u kafenoj šolji, vlažnim prstima, otprilike. Ista šolja za oba sastojka.

Koliko limuna ide u šerpu

Za jednu šolju pirinča dovoljne su tri do četiri kapi limunovog soka, ne više. To je manje od pola kašičice. Cilj nije da osetite kiselo u jelu, već da kiselina diskretno odradi posao na zrnu. Ako preterate, dobićete prilog koji se bori sa svim drugim ukusima u tanjiru.

Kada dodati sok da bi pirinač bio savršeno rastresit

Sok ide u hladnu vodu, pre nego što stavite šerpu na ringlu. Ne na kraju, ne nakon prvog ključanja. Tako kiselina ima vremena da prati ceo proces kuvanja i da deluje od trenutka kad skrob počne da se otpušta.

Šta da radite ako vam se već zalepio za dno

Sklonite šerpu sa ringle i pokrijte je vlažnom krpom na dvadesetak minuta. Para će omekšati zagoreli sloj, pa ćete zrno odvojiti viljuškom bez struganja. Sledeći put: hladna voda, par kapi limuna, i poklopac koji ne dižete tokom kuvanja.

Mali trik koji menja ručak

Najveći problem nije pirinač, problem je navika da ga prepustite slučaju dok mešate sos. Tri šolje vode, jedna šolja pirinča, tri kapi limuna, poklopac zatvoren do kraja. Toliko za prilog koji izgleda kao iz restorana, a koštao vas je par sekundi pažnje.

