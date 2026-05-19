Pre kuvanja potopite grašak u ovo: Biće mekši, ukusniji i neće nadimati

Tajna za savršeno skuvan grašak ne krije se u dužini kuvanja, već u onome što uradite veče pre. Domaćice koje prave najbolju čorbu i grašak sa mesom imaju jedan zajednički korak koji preskočiti znači imati tvrda zrna i nadut stomak.

Soda bikarbona menja sve

Najpoznatiji trik koristile su još naše bake.

U činiju sa hladnom vodom ubacite pola kašičice sode bikarbone i sipajte suvi grašak. Ostavite ga preko noći, najmanje osam sati. Soda razgrađuje tvrdu opnu zrna, pa se grašak kuva duplo brže i ispada kremast, gotovo da se topi u ustima.

Ovaj postupak ima i drugu korist. Razgrađuje šećere koji u crevima izazivaju nadimanje.

Ako ste do sada izbegavali mahunarke zbog neprijatnih posledica, ovo je rešenje koje vam je nedostajalo.

Lovorov list i kap sirćeta za puniji ukus graška

Iskusne kuvarice u vodu za potapanje ubacuju jedan ili dva lovorova lista. Smatra se da grašak tako upija blagu aromu i postaje lakši za varenje.

Drugi pristup je mlaka voda sa nekoliko kapi limunovog soka ili jabukovog sirćeta.

Kiselina ojačava ljusku tačno onoliko koliko treba, pa zrna ostaju cela tokom kuvanja i ne raspadaju se u kašu. Ukus je dublji, a boja zelenija.

Probajte sledeći put kada spremate grašak sa junetinom, razlika je vidljiva golim okom.

Kamilica – neobičan trik za savršeno skuvan grašak

Za čorbe i potaže gde grašak treba da bude maksimalno mekan, postoji jedan zaboravljeni postupak.

Skuvajte blagi čaj od kamilice, ohladite ga i u njemu potopite zrna. Kamilica smiruje creva i daje grašku jedva primetnu, prijatnu notu.

Trik retko ko koristi, ali domaćice koje ga znaju ne odustaju od njega. Grašak posle bude nežniji za stomak, što je posebno važno za decu i starije ukućane.

Greška koju prave mnoge domaćice

So u vodu za kuvanje stavlja se na kraju, nikako na početku. Ako posolite ranije, ljuska zrna se steže i grašak ostaje tvrd ma koliko ga kuvali. Isti efekat ima i hladna voda iz česme bez ikakve pripreme.

Posle potapanja, vodu obavezno prospite. Ona je upila materije koje izazivaju nadimanje i nije za jelo.

Operite zrna pod mlazom hladne vode i tek onda ih stavite u čist lonac sa svežom vodom. Tako dobijate savršeno skuvan grašak bez ikakvih neprijatnosti posle obroka.

Kuvajte na umerenoj vatri, bez burnog ključanja. Penu koja se stvara na vrhu skidajte kašikom. Posle dvadesetak minuta proverite zubom – ako se zrno lako preseče, gotovo je.

