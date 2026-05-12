Savršeno zreli avokado možete prepoznati i bez stiskanja ploda, samo pogledajte ovo

Pre nego što odete u prodavnicu planirajte kupovinu. Savršeno zreli avokado možete prepoznati samo pogledom, i bez dodirivanja ploda.

Mnogi od nas pribegavaju staromodnoj metodi pritiskanja ploda, ali ovaj proces često oštećuje voće i ostavlja udubljenja koja su vidljiva tek nakon sečenja. Savršeno zreli avokado možete da prepoznate i bez dodirivanja.

Da biste uvek uživali u jelima poput tosta sa avokadom važno je znati kako prepoznati zrelost bez nanošenja štete.

Za stručni savet o ovoj temi, časopis Simply Recipes konsultovao je stručnjake iz Kalifornijske komisije za avokado i Amandu Izkijerdo, registrovanu dijetetičarku u Odboru za avokado Has.

Boja kore kao polazna tačka

Prema rečima Amande Izkijerdo, boja kore je dobra polazna tačka za procenu. Sorta Has, koja je najčešća u prodavnicama, zrela je kada joj kora postane tamnozelena do skoro crna. „Ne oslanjajte se samo na boju“, upozorava ona, „jer ćete ponekad pronaći avokado svetlije boje koji je zreo i obrnuto.“ Ovo je posebno važno imati na umu kada birate sorte koje nisu Has.

Zašto ne bi trebalo da dodirujete stabljiku

Dok neki savetuju proveru zrelosti uklanjanjem stabljike na vrhu ploda, Izkijerdo objašnjava da se to ne preporučuje. „Kada probijete koru, kiseonik iz vazduha će izazvati potamnjivanje“, kaže ona. „Bez obzira da li je zreo ili ne, uklanjanje stabljike može negativno uticati na boju, teksturu i ukus.“

Držite nežno umesto stiskanja

Stiskanje avokada prstima je glavni uzrok oštećenja i tamnih mrlja na mesu ploda. Kalifornijska komisija za avokado preporučuje mnogo nežniji pristup. Držite avokado u dlanu i primenjujte nežan, ravnomerni pritisak celom rukom. Savršeno zreli avokado treba malo da popusti, ali i dalje da bude čvrst na dodir.

Planirajte unapred

Ova komisija nudi još jedan koristan savet: razmislite kada planirate da koristite avokado. Ako ga kupujete da biste ga pripremili istog dana, ima smisla tražiti zrelo voće. Međutim, ako ga nećete jesti nekoliko dana, bolje je odabrati čvršće komade i ostaviti ih da sazru na sobnoj temperaturi kod kuće.

Sada ste spremni da krenete u prodavnicu da izaberete savršeno zreli avokado. Najvažnije je zapamtiti – bez pritiskanja!

