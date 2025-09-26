Sečete kupus pogrešno? Evo kako da bude savršen za salatu – upije začine kao sunđer!

Ova metoda omogućava da salata bude podjednako isečena, kupus tanak i da dobro upije začine

Kupus u svežem stanju može da se kombinuje sa različitim vrstama mesa, varivima i dresingom, ali priprema često zahteva dosta vremena. Da bi kupus bio savršeno iseckan za salatu, važno je da nije previše sitno iseckan, jer može da postane kašast, ali ni previše krupno, jer neće moći da upije začine.

Jednostavna tehnika za brzo seckanje je upotreba ljuštilice za povrće. Glavicu kupusa treba iseći na polovine, pa na četvrtine, a potom se unutrašnjost svake četvrtine povuče ljuštilicom gore-dole, što omogućava ravnomerno seckanje tanjih komadića. Ova metoda omogućava da salata bude podjednako isečena, kupus tanak i da dobro upije začine.

Da bi salata bila ukusnija, treba dodati so, šećer, ulje, sirće i 100 ml vode, pa je dobro izmešati i ostaviti da odstoji oko 15 minuta. Voda će omekšati kupus, a šećer će poboljšati slani ukus, čineći salatu neodoljivom.

