Sipajte 1 kap ove namirnice u jaja: Palačinke i krofne biće duplo vazdušastije i neće upiti ni gram ulja

Želite vazdušaste palačinke i krofne koje ne upijaju ulje? Ovaj stari trik naših baka konačno je otkriven. Probajte ga odmah!

Koliko puta ste se našli pred šporetom, razočarani jer su vaše vazdušaste palačinke i krofne o kojima ste maštali postale masne i teške?

Mnogi veruju da je tajna u skupim mikserima ili posebnim vrstama brašna, ali istina je sasvim drugačija i mnogo jednostavnija.

Reč je o triku koji se prenosi s kolena na koleno, ali je u modernom dobu nepravedno zapostavljen. Stari zapisi i iskustva naših baka govore nam da su najbolja testa uvek imala jedan „tajni“ dodatak koji je pravio drastičnu razliku. Nije reč o hemiji, već o čistoj fizici kuvanja koju su one instinktivno razumele. Pre nego što posegnete za novim tiganjem, zastanite i primenite ovaj savet.

Tajna koju pekari ne otkrivaju

Možda mislite da je preterivanje, ali prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje. Ključni problem kod prženja testa je taj što ono deluje kao sunđer. U trenutku kada hladno testo dodirne vrelo ulje, počinje proces upijanja masti. Međutim, postoji način da se taj proces blokira u samom startu, a da pritom testo postane lakše nego ikada pre.

Rešenje je alkohol. Ali, ne brinite, vaše vazdušaste palačinke i krofne neće imati ukus alkohola niti će uticati na one koji ih jedu. Radi se o maloj količini jake rakije (lozovače ili šljivovice) ili votke.

Zašto ovo funkcioniše?

Kada se mala količina alkohola doda u smesu sa jajima, dešava se magija tokom pečenja. Alkohol isparava na nižoj temperaturi od vode. To naglo isparavanje stvara dodatne mehuriće vazduha u testu, čineći ga poroznim i mekim. Još važnije, taj proces isparavanja stvara pritisak koji gura ulje napolje, ne dozvoljavajući mu da prodre u unutrašnjost krofne ili palačinke.

Praktična primena: Kako do savršenstva?

Da biste postigli taj efekat i servirali vazdušaste palačinke i krofne koje se tope u ustima, sledite ovo jednostavno uputstvo. Ne treba vam vaga, već samo osećaj i jedna kašika.

Priprema jaja: Umutite jaja kao što to obično radite za svoj recept.

Dodavanje tajne: U umućena jaja dodajte 1 supenu kašiku rakije ili votke (na smesu od oko 500g brašna ili 2-3 jajeta).

Sjedinjavanje: Dobro promešajte pre nego što dodate mleko i brašno.

Prženje: Pecite na umerenoj vatri. Primetićete da testo brže raste.

Ovaj postupak garantuje da će vaše poslastice ostati suve pod prstima, a unutra biti poput oblaka. Alkohol će potpuno ispariti, ostavljajući za sobom samo savršenu teksturu.

Vazdušaste palačinke i krofne više nisu stvar sreće, već ovog malog trika.

Da li ste spremni da već danas promenite način na koji pripremate omiljene poslastice? Ne čekajte vikend, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovaj savet pravo malo čudo u kuhinji!

