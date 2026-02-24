Sipajte kašičicu sode bikarbone dok kuvate jaja, razlog je genijalan!

Primetili ste da neka jaja oljuštite bez problema, druga vam zadaju muke. Sipajte kašičicu sode bikarbone dok kuvate jaja i rešićete problem.

Za svaki problem postoji rešenje, rekli bi mnogi. I zaista je tako, barem kada su kuvana jaja u pitanju. Sipajte kašičicu sode bikarbone kada kuvate jaja. Radi o fantastičnom triku koji će vam olakšati život.

Stručnjaci kažu da su jaja stara između 7 i 10 dana idealna za kuvanje i najlakše ih je oljuštiti. Sigurno ste primetili da neka jaja oljuštite bez problema, a druga, iako su bila u istoj kutiji, vam zadaju toliko muke da vam prisedne jelo.

Da bi izbegli takva neprijatna iznenađenja, dok se kuvaju u vodu sipajte kašičicu sode bikarbone. Starija jaja su više alkalna i zato se lakše ljušte, ali kod svežih je obrnuto, odnosno manje su alkalna pa dolazi do problema s uklanjanjem ljuske. Soda bikarbona će povećati alkalnost i kasnije ćete ih oljuštiti bez ikakvih problema.

Još neki trikovi za savršeno kuvana jaja

Ako ne znate koliko su jaja stara, pokušajte ovaj trik – stavite ih u vodu i pogledajte kako se ponašaju. Ako potonu na stranu (u vodoravnom položaju), tada su vrlo sveža. Ukoliko potonu, ali stoje uspravno – tada su savršena za kuvanje. Jaja koja isplivaju su stara.

Zagrevanje jaja pre stavljanja u vruću vodu dobar je trik protiv pucanja. To možete uraditi na dva načina – tako da ih izvadite iz frižidera i ostavite da postignu sobnu temperaturu ili ih stavite u toplu vodu iz slavine na nekoliko minuta. Naime, ekstremna promena temperature glavni je uzrok pucanja ljuske kod kuvanja.

Ako želite da dobijete tvrdo kuvana jaja, najsigurnije ih je staviti u hladnu vodu i tek tada početi s kuvanjem. Šanse za pucanje ljuske tada su vrlo male.

Želite li da dobijete jaja s mekanim žumancetom unutra, tada ih kašikom polako stavljajte u vruću vodi i merite vreme. Zavisno od veličine jaja, biće vam potrebno oko tri minuta.

Pazite da su sva jaja potopljena kada ih kuvate jer inače neće biti jednako kuvana. Takođe, ako jaja prekuvate, tada će ona oko žumanceta biti zelenkaste boje, a belance će biti gumenastije.

Nakon kuvanja ubacite jaja u hladnu kupku – u hladnu vodu ili u vodu u koju ste ubacili kockice leda. I to pomaže kasnijem lakšem ljuštenju.

Želite li da dobijete kajganu u ljusci, tada jaja dobro promućkajte pre kuvanja. Ovu metodu pripreme zovu i “zlatnim jajetom” jer unutrašnjost ima jednoličnu žutu boju, piše Food Hacks Daily.

