Sladak kupus i flekice, preukusno starinsko vojvođansko posno jelo, mnoge podseća na detinjstvo

Sladak kupus i flekice, ručak koji svi treba da probaju, a mnoge će podsetiti na detinjstvo. Ukoliko se i vi za vreme posta pitate šta za ručak, evo jednog predloga koji će vam se sigurno dopasti.
Flekice sa kupusom – starinsko vojvođansko jelo, ručak koji svi treba da probaju. Mnoge će sladak kupus i flekice podsetiti na detinjstvo.
Sastojci:
- 1 glavica kupusa (1-1,5 kg)
- ulje za prženje
- so i biber po ukusu
- 250 grama flekica (testenina kvadratnog oblika 2×2 cm) ili druge kratke posne testenine
Priprema:
Na ulju dinstati kupus iseckan na rezance u poklopljenoj posudi. Kupus dok se dinsta pušta sopstveni sok i nije potrebno dodavati vodu. Posoliti i pobiberiti po ukusu.
Kad kupus omekša, a to je otprilike posle dvadesetak minuta, dodati i flekice, tj. testeninu, koja je prethodno skuvana i oceđena od vode. Sve zajedno lepo promešati i servirati.
Uz salatu u dane posta ovo je kompletan obrok.
Ovo je staro srpsko jelo koje je ranije bilo često na trpezama, a kad nije post, mogu se dodati kobasice, posebno pržene ili neki komad piletine ili drugog mesa.
Vreme pripreme: 30 minuta
