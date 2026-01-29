Sladak kupus kakav još niste probali: 1 tajni sastojak mu daje poseban šmek kom niko ne odoleva

Neodoljivo dobro! Sladak kupus kakav nikad niste probali – ajvar je ključ savršenog ukusa. Lako je, a rezultat je jelo bez konkurencije!

Ovaj recept za sladak kupus je sve što ste tražili. 1 tajni sastojak mu daje poseban šmek – pripremite se da vas obori s nogu!

Godinama ste tražili onaj savršeni, bogati ukus slatkog kupusa koji ste možda jeli kod bake, u nekom zaboravljenom restoranu ili kod prijatelja, a niste znali u čemu je trik? Prestanite sa nagađanjem! Tajna je konačno otkrivena, i to nije samo zaprška.

Samo jedan tajni sastojak vašem kupusu daje aromu koja ga čini najukusnijim na svetu, bez konkurencije. Reč je o ajvaru!

Skuvan na ovaj način, sladak kupus prelepo miriše, prepun je arome raznog povrća i vitamina.

Sigurni smo da ćete zavoleti ovaj recept i da ćete ga praviti često.

Sastojci:

1 glavica kupusa

1 paradajz

1 veza mladog crnog luka ili praziluk

1 zelena paprika

2 šargarepe

1 koren i list peršuna

1 koren celera

1 veći krompir

2 kašike ajvara

5 čena belog luka

začin, so

aleva paprika

tucana paprika

Priprema:

U šerpu naseći krupno kupus. Sve povrće iseći na sitne kocke, luk na sitno takođe. Na isečen kupus dodati mlad luk, ubaciti zelenu papriku, na kolutove šargarepu, celer, peršun, krompir, i 3-4 čena belog luka.

Naliti da se kuva oko 30-40 min. Ne sme se mešati. Ubaciti seckan paradajz ili paradajz iz flaše. Dodati začin, so i 2 kašike ajvara.

U tiganj staviti malo ulja i pola kašike brašna, pa propržiti. Dodati alevu papriku i malo tucane ljute po želji i time zapržiti kupus. Dodati ostatak belog luka, sitno naseckan. Blago promešati. Dodati peršunov list. Ručak je gotov.

Prijatno!

