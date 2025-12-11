Sladak kupus najukusniji je kad dodate 1 tajni sastojak, daje mu poseban ukus 

Priprema ovog jeftinog, a ukusnog jela je vrlo jednostavna, ali uvek može da bude bolja. Kako biste pripremili sladak kupus potrebni su vam jeftini sastojci, a ovo jelo na kašiku mnogi vole.
Sladak kupus skuvan na ovaj način prelepo miriše, prepun je arome raznog povrća i vitamina.
Sigurni smo da ćete zavoleti ovaj recept i da ćete praviti često svoje omiljeno jelo.
Sastojci:
- 1 glavica kupusa
- 1 paradajz
- 1 veza mladog crnog luka ili praziluk
- 1 zelena paprika
- 2 šargarepe
- 1 koren i list peršuna
- 1 koren celera
- 1 veći krompir
- 2 kašike ajvara
- 5 čena belog luka
- začin, so
- aleva paprika
- tucana paprika
Priprema:
U šerpu naseći krupno sladak kupus. Sve povrće iseći na sitne kocke, luk na sitno takođe. Na isečen kupus dodati mlad luk, ubaciti zelenu papriku, na kolutove šargarepu, celer, peršun, krompir, i 3-4 čena belog luka .
Nasuti vodu i da se kuva oko 30-40 min. Ne sme se mešati.
Ubaciti seckan paradajz ili paradajz iz flaše. Dodati začin, so i 2 kašike ajvara.
U tiganj staviti malo ulja i pola kašike brašna, pa propržiti dodati alevu papriku i malo tucane ljute po želji i time zapržiti kupus.
Dodati ostatak belog luka, sitno naseckan. Blago promešati . Dodati peršunov list. Ručak je gotov.
