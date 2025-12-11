Sladak kupus najukusniji je kad dodate 1 tajni sastojak, daje mu poseban ukus 

Mnoge domaćice u sladak kupus dodaju meso i flekice. Jedan sastojak koji svi imaju kod kuće, čine ovo jelo mnogo ukusnijim.

Foto: Krstarica/AI

Priprema ovog jeftinog, a ukusnog jela je vrlo jednostavna, ali uvek može da bude bolja.  Kako biste pripremili sladak kupus potrebni su vam jeftini sastojci, a ovo jelo na kašiku mnogi vole.

Sladak kupus skuvan na ovaj način prelepo miriše, prepun je arome raznog povrća i vitamina.

Sigurni smo da ćete zavoleti ovaj recept i da ćete praviti često svoje omiljeno jelo.

Sastojci:

  • 1 glavica kupusa
  • 1 paradajz
  • 1 veza mladog crnog luka ili praziluk
  • 1 zelena paprika
  • 2 šargarepe
  • 1 koren i list peršuna
  • 1 koren celera
  • 1 veći krompir
  • 2 kašike ajvara
  • 5 čena belog luka
  • začin, so
  • aleva paprika
  • tucana paprika

Priprema:

U šerpu naseći krupno sladak kupus. Sve povrće iseći na sitne kocke, luk na sitno takođe. Na isečen kupus dodati mlad luk, ubaciti zelenu papriku, na kolutove šargarepu, celer, peršun, krompir, i 3-4 čena belog luka .

Nasuti vodu i da se kuva oko 30-40 min. Ne sme se mešati.

Ubaciti seckan paradajz ili paradajz iz flaše. Dodati začin, so i 2 kašike ajvara.

U tiganj staviti malo ulja i pola kašike brašna, pa propržiti dodati alevu papriku i malo tucane ljute po želji i time zapržiti kupus.

Dodati ostatak belog luka, sitno naseckan. Blago promešati . Dodati peršunov list. Ručak je gotov.

