Sladak kupus najukusniji je kad dodate 1 tajni sastojak, daje mu poseban ukus 

Mnoge domaćice u sladak kupus dodaju meso i flekice. Jedan sastojak koji svi imaju kod kuće, čine ovo jelo mnogo ukusnijim.

Priprema ovog jeftinog, a ukusnog jela je vrlo jednostavna, ali uvek može da bude bolja. Kako biste pripremili sladak kupus potrebni su vam jeftini sastojci, a ovo jelo na kašiku mnogi vole.

Sladak kupus skuvan na ovaj način prelepo miriše, prepun je arome raznog povrća i vitamina.

Sigurni smo da ćete zavoleti ovaj recept i da ćete praviti često svoje omiljeno jelo.

Sastojci:

1 glavica kupusa

1 paradajz

1 veza mladog crnog luka ili praziluk

1 zelena paprika

2 šargarepe

1 koren i list peršuna

1 koren celera

1 veći krompir

2 kašike ajvara

5 čena belog luka

začin, so

aleva paprika

tucana paprika

Priprema:

U šerpu naseći krupno sladak kupus. Sve povrće iseći na sitne kocke, luk na sitno takođe. Na isečen kupus dodati mlad luk, ubaciti zelenu papriku, na kolutove šargarepu, celer, peršun, krompir, i 3-4 čena belog luka .

Nasuti vodu i da se kuva oko 30-40 min. Ne sme se mešati.

Ubaciti seckan paradajz ili paradajz iz flaše. Dodati začin, so i 2 kašike ajvara.

U tiganj staviti malo ulja i pola kašike brašna, pa propržiti dodati alevu papriku i malo tucane ljute po želji i time zapržiti kupus.

Dodati ostatak belog luka, sitno naseckan. Blago promešati . Dodati peršunov list. Ručak je gotov.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com