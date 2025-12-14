Slana, a posna rozen torta je favorit ove sezone: Svaki sloj je bogat, a zajedno čine pravu fantaziju

Posna slana rozen torta je obavezna na posnoj trpezi – izuzetno bogata, a gotova za samo 20 minuta! Fantastično predjelo koje osvaja.
Slana torta je specijalitet mrsne slavske trpeze. Različiti slojevi i bogati ukusi nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a kako je počelo vreme posta i posne slave nam „kucaju na vrata“, prilika je i više nego savršena da pripremite ovu poslasticu na postan način.
Recept za posnu slanu rozen tortu je veoma jednostavan i oduzeće vam svega 20-ak minuta vremena. Pripremite ukućanima i gostima ovo fantastično predjelo i obogatite trpezu na jedan „šaren“ način.
Sastojci za posnu slanu rozen tortu:
- pakovanje rozen kora
- 3 kašike gustina
- 250 g posnog majoneza
- voda
- 70 g posnog margarina
- 300 g tunjevine
- 400 g kukuruza šećerca ili jedna manja konzerva od 340 g
- 5 kiselih kratavčića
- 4 srednje šargarepe
- 200 g rendanog posnog kačkavlja
Priprema:
U jednu šerpicu sipajte oko dva decilitara vode i zagrejte do ključanja. Kada proključa dodajte gustin, koji pre toga treba zasebno da umešate u činijicu sa vodom.
Sve vreme mešajte, dok se ne razbiju sve grudvice, a kroz par minuta će smesa već postati gusta i tada je sklonite sa vatre. Smesa brzo postane gusta, zato dobro pripazite da ne zagori. U fil dodajte margarin u mešajte dok se skroz ne rastopi.
Fil odložite da se skroz ohladi, a možete ga odložiti i u frižider na 10 minuta.
U tri činije odvojte tunjevinu, kukuruz i na kockice iseckanu šargarepu, a zatim im jednako dodajte fil i majonez.
U fil sa kukuruzom ili sa tunjevinom, po izboru, dodajte na kockice iseckane krastavčiće.
Položite koru i premažite je slojem fila od kukuruza, pa je prekrijte korom. Drugi sloj može biti tunjevina, a treći sloj sa šargarepom.
Kada preklopite poslednjom korom, premažite je filom od majoneza i po želji je možete posuti posnim kačkavaljem.
Tortu odložite u frižider da stoji barem tri sata.
Prijatno!
