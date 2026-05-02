Mekane kao duša i gotove za 15 minuta: Najbrže slane krofne koje ne upiju ni kap ulja

Slane krofne za 15 minuta ostaju mekane danima i ne upijaju ulje. Probajte trik sa jednim sastojkom koji menja sve.

Slane krofne zvuče kao obećanje koje retko ko ispuni, ali ovaj recept menja pravila igre.

Testo se ne meša satima, ne čeka da naraste, a krofne ostaju mekane i suve čak i kada se ohlade.

Tajna je u jednom sastojku koji većina domaćica preskoči, a o njemu ćemo nešto kasnije.

Zašto baš slane krofne menjaju doručak

Klasično krofnasto testo traži kvasac, vreme i strpljenje. Ova brza verzija koristi jogurt i prašak za pecivo, pa testo radi za vas dok lupate jaje.

Rezultat su sočne loptice koje upijaju minimalno ulja, savršene za užinu, doručak ili predjelo uz čašu jogurta.

Šta su zapravo brze slane krofne bez kvasca

Brze slane krofne bez kvasca su prženi zalogaji od mekog testa na bazi jogurta i praška za pecivo, gotovi za petnaest minuta, sa mrvičastom unutrašnjošću i tankom hrskavom korom koja ne upija ulje.

Sastojci za mekane slane krofne kao duša

300 g glatkog brašna

250 ml gustog jogurta (punomasnog)

1 jaje

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

1 kašika ulja u testu

Prstohvat šećera (uravnotežuje ukus)

Ulje za prženje (suncokretovo, neutralno)

Ako želite punije zalogaje, dodajte šaku rendanog kačkavalja ili sitno seckanu šunku direktno u testo. Ne pretrpavajte, jer testo gubi vazdušastost.

Postupak: brze slane krofne korak po korak

U dubljoj činiji umutite jaje, jogurt, ulje i so. Dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo i kratko sjedinite varjačom.

Testo treba da bude meko, lepljivo, ali da se odvaja od zidova posude. Ne mesite ga rukama duže od pola minuta, inače gubi nežnost.

Ulje zagrejte u dubljem loncu na 170 stepeni. Temperatura je presudna.

Ako je ulje hladno, krofne ga upijaju kao sunđer.

Ako je previše vrelo, spolja pocrne, a iznutra ostaju sirove.

Termometar ili drvena kašika koja pravi sitne mehuriće najbolji su pokazatelji.

Tajni sastojak za krofne koje ne upijaju ulje

Kašika rakije ili belog sirćeta u testu pravi razliku između prosečnih i fenomenalnih krofni. Alkohol isparava tokom prženja i stvara mikropore koje sprečavaju upijanje masnoće. Ovaj trik koriste profesionalni poslastičari, a kod kuće retko ko zna za njega.

Najčešće greške kod brzih slanih krofni

Predugo mešanje testa aktivira gluten i krofne postanu gumene

Hladno ulje pretvara zalogaje u masne sunđere

Prevelike kuglice ostaju sirove u sredini

Vlažan jogurt pravi rastrzano testo, koristite gust domaći

Soljenje posle prženja ima smisla samo ako želite hrskavu površinu

Kašikom umočenom u ulje vadite male loptice testa i pažljivo ih spuštajte u lonac. Pržite po dva minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju. Vadite na rešetku, nikad direktno na papirni ubrus, jer para razmekša koru.

Kako servirati slane krofne

Najbolje idu uz pavlaku, ajvar, urnebes ili mladi sir. Deca ih obožavaju uz kečap, a odrasli uz čašu kiselog mleka. Mekane su kao duša i gotove za 15 minuta, što ih čini idealnim rešenjem za neočekivane goste. Ostaju ukusne i sutradan, ako ih kratko ubacite u rernu na 150 stepeni.

Koju ste grešku vi pravili dok niste pronašli pravi recept za brze slane krofne?

Koje brašno je najbolje za slane krofne bez kvasca?

Glatko pšenično brašno tip 400 ili 500 daje najmekšu strukturu. Oštro brašno čini krofne tvrđim i suvljim.

Mogu li da zamenim jogurt kiselim mlekom?

Možete, ali smanjite količinu za 30 ml jer je kiselo mleko ređe. Tekstura će biti malo manje gusta.

Zašto moje krofne pucaju u ulju?

Pucaju kada je testo previše čvrsto ili je ulje prevrelo. Smanjite temperaturu i dodajte kašiku jogurta u testo.

