Smesa za palačinke traži samo jedan tajni sastojak, posle ovog trika nećete praviti palačinke ni na koji drugi način

Smesa za palačinke postaje svilenkasta uz jedan sastojak iz frižidera. Probajte večeras i zaboravite gumene palačinke zauvek.

Smesa za palačinke obično ispadne dobro, ali retko ispadne savršeno. Razlika između običnih i onih koje se tope u ustima krije se u jednom belom sastojku koji već imate u frižideru. Nije ulje, nije kisela voda, nije pivo. U pitanju je kisela pavlaka, i menja teksturu iz korena.

Zašto baš pavlaka, a ne mineralna voda

Kisela voda daje rupice, ali ih ne drži. Palačinka se naduva u tiganju, pa splasne dok stigne do tanjira. Pavlaka radi drugačije. Mlečne masti oblažu zrnca brašna i sprečavaju da gluten previše ojača. Rezultat je testo koje ostaje meko i sat vremena posle pečenja.

Koliko tačno staviti u testo za palačinke

Na pola litra mleka i dva jaja idu dve pune kašike kisele pavlake od 20 odsto masti. Ne više. Ako preterate, palačinka postaje teška i ne savija se lepo. Brašna ide oko 200 grama, prstohvat soli, kašika ulja i malo gazirane vode na kraju da se smesa razigra.

Kako se pravi mekša smesa za palačinke korak po korak

Umutite prvo jaja sa solju i pavlakom dok ne dobijete glatku kremu bez grudvica. Tek onda dodajte brašno naizmenično sa mlekom. Na kraju ide kašika ulja i gazirana voda. Pustite testo da odmori bar petnaest minuta. Ovaj korak preskače većina ljudi i tu se gubi pola posla.

Šta je tajni sastojak za palačinke koje ne pucaju

Tajni sastojak za palačinke koje ostaju mekane je kisela pavlaka, zbog masnoće koja opušta gluten i zadržava vlagu u testu. Dve kašike na pola litra mleka dovoljne su za vidljivu razliku u teksturi i savitljivosti.

Greške zbog kojih palačinke ispadnu kao guma

Hladna jaja iz frižidera su prva greška. Ostavite ih napolju pola sata pre nego što počnete. Druga greška je prejako mućenje testa, jer aktivira gluten i palačinka postaje žilava. Treća, najčešća, je previše brašna. Testo treba da bude retko kao mleko, ne kao jogurt. Ako kašika ne klizi lako sa varjače, dodajte još malo tečnosti.

Tiganj koji pravi razliku

Najlonski tiganj prečnika 24 centimetra je idealan. Mora biti dobro zagrejan pre prve palačinke, ali ne usijan. Probajte kapljicom vode, ako zacvrči i odmah ispari, vreme je za testo. Prvu palačinku obično bacite, to je pravilo kuhinje koje niko ne priznaje, ali svi rade.

Kako da palačinke ostanu mekane do sutra

Slažite ih jednu na drugu na tanjir i pokrijte čistom krpom. Para koja ostaje između njih čuva vlagu. Nikako ih ne stavljajte u plastičnu kutiju dok su tople, jer se znoje i postaju gnjecave. Sutradan ih kratko vratite u suvi tiganj bez ulja, deset sekundi sa svake strane i kao da su tek pečene.

Slatko ili slano, smesa ostaje ista

Lepo kod ove varijante je što radi i za eurokrem i za sir sa šunkom. Pavlaka je neutralnog ukusa i ne tera vas da birate stranu. Deca primete razliku odmah, traže drugu pre nego što završite treću u tiganju.

Koji vaš domaći trik za palačinke najviše voli vaša porodica, a niste ga još nikom otkrili?

Da li mogu da koristim slatku umesto kisele pavlake?

Može, ali efekat je slabiji. Slatka pavlaka daje bogatiji ukus, kisela bolju teksturu i veću mekoću zbog blage kiseline koja razlaže gluten.

Zašto mi palačinke pucaju kad ih okrenem?

Testo je pregusto ili tiganj nije dovoljno zagrejan. Dodajte malo mleka i sačekajte da se tiganj ravnomerno ugreje pre sledeće palačinke.

Koliko dugo sme da stoji smesa za palačinke?

U frižideru izdrži do 24 sata u zatvorenoj posudi. Pre pečenja je promešajte i dodajte kašiku gazirane vode da se ponovo razigra.

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