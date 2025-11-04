Smrznuti grašak celog života pogrešno kuvamo, ovako je daleko ukusniji i za tren gotov!

Smrznuti grašak za manje od deset minuta možete da pripremite tako da očuvate njegov savršen ukus i dobijete pravi specijalitet.

Smrznuti grašak celog života kuvali smo na pogrešan način, neretko je na kraju bio kašast i neukusan, a zapravo je sve vrlo jednostavno.

Za manje od deset minuta možete da ga pripremite tako da očuvate njegov savršen ukus i dobijete pravi specijalitet.

Smrznuti grašak smo pripremali tako što ga iz vreće ubacimo u ključalu vodu. Neretko se desi da bude kašast i bezukusan, a mi zažalimo što smo ga uopšte i pravili. Ispravan način da dobijete najukusniji grašak postoji, i vrlo je jednostavan.

Dodatni saveti za kuvanje graška, kukuruza i drugog smrznutog povrća:

1. Nikada nemojte da dozvolite da vam povrće proključa.

2. Dodajte malo šećera u grašak ili kukuruz. Poboljšaće prirodnu slatkoću ovog povrća.

3. Nemojte dodavati so pre serviranja, jer može da dovede do dehidriranja povrća.

Savet za najbolji grašak po koracima:

1. Prvo ispraznite vreću smrznutog graška u šerpu.

2. Na vrh dodajte šest kašika putera, beli luk i malko šećera.

3. Dinstajte na srednjoj vatri dok se puter ne otopi i grašak ne skuva.

4. Posolite i pobiberite, pa servirajte.

(Stvar Ukusa)

