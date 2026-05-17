Smućka se za 5 minuta od 5 sastojaka: Turska burek-pita sa sirom od koje nećete naći sočniju

Turska burek-pita gotova za tren, sa 5 sastojaka i bez slaganja kora. Probajte recept i uverite se zašto svi traže još jedno parče.

Ako volite peciva, znajte da je ova turska burek-pita genijalan izbor. Smućka se za pet minuta, od svega pet sastojaka, a izlazi iz rerne sa rumenom koricom i filom koji se topi u ustima.

Najlepše od svega, nema slaganja kora niti komplikovanih radnji u kuhinji.

Zašto je turska burek-pita pravi pogodak

Ova pita osvaja hrskavom koricom i bogatim filom od sira i mleka. Po želji možete da ubacite šaku peršuna ili spanaća za još puniji ukus, ali pet osnovnih sastojaka je sasvim dovoljno da rezultat bude fantastičan.

Priprema je toliko jednostavna da uspeva i onima koji se retko upuštaju u kuvanje.

Sastojci:

1 šolja mleka

2 šolje mrvljenog feta sira

3 žumanceta

3 kore za pitu

4 kašike putera

(po želji) šaka sitno seckanog peršuna ili spanaća

(po želji) susam ili druge semenke

Kako se sprema turska pita sa sirom korak po korak

U dubljoj posudi umutite dva žumanceta, pa dodajte mleko i prethodno otopljen puter. Sve lepo sjedinite dok ne dobijete glatku smesu, a zatim umešajte sir.

Ako vam treba malo svežine, ubacite seckan peršun ili spanać, posolite po ukusu i obavezno prvo probajte koliko je sir slan.

Dve kore za pitu iskidajte rukama na manje komade i ubacite ih u pripremljen fil. Mešajte lagano, da se svaki komadić ravnomerno natopi smesom.

Trik je u tome da kore odstoje minut-dva u filu kako bi upile sve sokove.

Smesu prebacite u pleh obložen papirom za pečenje ili lagano podmazan uljem. Preko stavite preostalu, celu koru i premažite je jednim umućenim žumancetom. Tako ćete dobiti onu prelepu zlatnu boju koja mami da odmah zagrizete. Po želji odozgo pospite susam.

Pecite pitu u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok pita ne porumeni i ne postane hrskava.

Obično je dovoljno dvadesetak do tridesetak minuta, ali pratite svoju rernu jer svaka peče malo drugačije.

Najčešće greške koje ubiju ukus

Ljudi često preteraju sa solju jer zaborave da je feta već prilično slana.

Druga greška je premali pleh, pa pita ispadne previše debela i sirova u sredini.Birajte pleh srednje veličine da fil bude visok dva do tri prsta, ne više.

Treća zamka je hladan puter. Ako ga ne istopite do kraja, smesa će biti grudvičava i kore se neće lepo natopiti. Otopite ga na tihoj vatri i ostavite da se malo prohladi pre nego što ga sipate u žumanca.

Sa čim se služi sočna pita sa sirom

Najbolja je dok je još topla, uz čašu jogurta ili kiselog mleka.

Možete je servirati i uz salatu od paradajza i krastavca, pa imate kompletan obrok. Ostatke sutradan kratko zagrejte u rerni da povratite hrskavost, ne u mikrotalasnoj.

