Sočna piletina, jelo koje vas osvaja na prvi zalogaj: Džejmi Oliver ima poseban trik

Sočna piletina inspirisana piri-kuhinjom uz trikove Džejmija Olivera biće poslastica za gurmane. Ukus kakav sigurno još niste probali.

Džejmi Oliver vam donosi recept za malo drugačiju piletinu, a verovatno već imate sve sastojke kod kuće. Ova sočna piletina će brzo nestati sa tanjira.

Piletina Džejmija Olivera nije samo još jedan recept za roštilj, već primer njegovog prepoznatljivog pristupa kuvanju: jednostavni sastojci, maksimalan ukus i trik koji pravi razliku. To je ono što je čini posebnom. Isti bogati, aromatični sos se koristi i kao marinada i kao završni dodir, što rezultuje dvostrukim slojem ukusa koji možete osetiti u svakom zalogaju.

Inspirisana piri-piri kuhinjom, piletina kombinuje dimljene note sa roštilja, svežinu limuna i ljutinu čilija, dok timijan i lovorov list daju dubinu koja se razvija tokom pečenja.

Džejmi Oliver koristi tehniku koja se često viđa u njegovim receptima: pečenje sastojaka pre obrade kako bi se izvukao maksimalan ukus, a zatim ih pretvara u rustičnu, intenzivnu pastu.

Sočna piletina – Sastojci:

9 čili papričica različitih boja

1 crvena paprika

1 glavica belog luka

4 lovorova lista

½ kašičice sušenih ljutih papričica

1 grančica timijana

1 limun

2 kašike crvenog vinskog sirćeta

2 kašike maslinovog ulja

1 celo pile (oko 1,5 kg)

po želji: lovorov list, timijan i ruzmarin

Priprema:

Džejmi Oliver prvo gradi ukus u ovom receptu na roštilju ili jakoj vatri, gde čili papričice, paprike i cela glavica belog luka dobijaju blago zagorelu koricu. Upravo taj dimljeni element kasnije daje dubinu sosu i razlikuje ovu piletinu od klasičnih marinada.

Lovorov list se kratko prepeče da bi se oslobodila njegova eterična ulja, a zatim se, zajedno sa sušenim čilijem, solju, timijanom i trakicama limunove kore, melje u grubu pastu. Dodaju mu se sitno iseckana limunova kora, sirće i maslinovo ulje, stvarajući ravnotežu između kiselosti, svežine i topline začina.

Pečene čili papričice, paprika i beli luk se zatim očiste i iseckaju i mešaju u smesu, stvarajući gust, rustični sos koji je srce ovog jela. Deo se ostavlja za kasnije, dok ostatak služi kao marinada koja se utrljava u celu piletinu.

Piletina se iseče na komade i rasporedi da se ravnomerno peče. Tokom procesa pečenja, ona upija sve slojeve marinade, dok dodatne grančice začina, po želji, stvaraju zaštitni aromatični sloj i dodatno obogaćuju ukus.

Nakon pečenja, piletina se ostavlja da se odmori, što je još jedan ključni korak u Džejmijevim receptima, jer obezbeđuje sočnost i punoću ukusa. Na kraju, preostali sos se preliva preko nje, što pruža svež završni kontrast i dodatne aromatične sastojke.

