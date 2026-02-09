Sočne šnicle uz kremasti sos – najbolji je brzinski ručak, a jedan sastojak prosto sve obara sa nogu

Sjajne i brzinske šnicle za ručak - poseban šmek mu daje sos koji se sprema na zanimljiv način.
Sočne šnicle u kremastom sosu – najbolji je brzinski ručak, a jedan sastojak prosto sve obara sa nogu.
Odličan ukus za sos i šnicle je jedan prost ali i neuobičajen sastojak.
Kad se približi vreme ručka, a ideja nema ni na vidiku, obično tražimo nešto što je brzo, jednostavno i dovoljno ukusno da zadovolji celu porodicu. Upravo tada na scenu stupaju šnicle u sosu od supe iz kesice – jelo koje ne zahteva mnogo truda, ne opterećuje kućni budžet, a daje iznenađujuće bogat i pun ukus.
Ovaj recept je idealan za dane kada želite domaći ručak bez stajanja satima pored šporeta, a da pritom niko za stolom ne ostane ravnodušan.
Sastojci:
- 4 svinjske šnicle
- 5 većih krompira
- 1 veća glavica luka
- 200 g šampinjona
- 1 kesica supe od pečuraka
- 1 kašika praha paradajz čorbe iz kesice
- ulje, so, biber
Priprema:
U nauljen pleh stavite šnicle, pa oko njih poređajte kriške oljuštenog krompira. Iseckajte šampinjone i luk pa pospite po šniclama i krompiru. Izmešajte sadržaj supe od pečuraka i prah za paradajz čorbu u 3 dl vode i prelijte preko povrća i mesa.
Stavite u rernu da se dinsta oko pola sata. Izvadite, promešajte i probajte ukus pa eventualno dodajte začine po želji za sos. Pecite još pola sata ili dok meso i krompir ne budu mekani.
Ono što ovaj ručak tj šnicle čini posebnim jeste upravo sos koji tokom pečenja povezuje sve sastojke i daje im sočnost, dok se krompir i meso bukvalno tope pod viljuškom. Poslužite uz svežu salatu i dobićete kompletan obrok koji izgleda i miriše kao da ste se oko njega mnogo više potrudili nego što zaista jeste.
Prijatno!
