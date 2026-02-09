Sočne šnicle uz kremasti sos – najbolji je brzinski ručak, a jedan sastojak prosto sve obara sa nogu

Sjajne i brzinske šnicle za ručak - poseban šmek mu daje sos koji se sprema na zanimljiv način.

Sočne šnicle u kremastom sosu – najbolji je brzinski ručak, a jedan sastojak prosto sve obara sa nogu.

Odličan ukus za sos i šnicle je jedan prost ali i neuobičajen sastojak.

Kad se približi vreme ručka, a ideja nema ni na vidiku, obično tražimo nešto što je brzo, jednostavno i dovoljno ukusno da zadovolji celu porodicu. Upravo tada na scenu stupaju šnicle u sosu od supe iz kesice – jelo koje ne zahteva mnogo truda, ne opterećuje kućni budžet, a daje iznenađujuće bogat i pun ukus.

Ovaj recept je idealan za dane kada želite domaći ručak bez stajanja satima pored šporeta, a da pritom niko za stolom ne ostane ravnodušan.

Sastojci:

4 svinjske šnicle

5 većih krompira

1 veća glavica luka

200 g šampinjona

1 kesica supe od pečuraka

1 kašika praha paradajz čorbe iz kesice

ulje, so, biber

Priprema:

U nauljen pleh stavite šnicle, pa oko njih poređajte kriške oljuštenog krompira. Iseckajte šampinjone i luk pa pospite po šniclama i krompiru. Izmešajte sadržaj supe od pečuraka i prah za paradajz čorbu u 3 dl vode i prelijte preko povrća i mesa.

Stavite u rernu da se dinsta oko pola sata. Izvadite, promešajte i probajte ukus pa eventualno dodajte začine po želji za sos. Pecite još pola sata ili dok meso i krompir ne budu mekani.

Ono što ovaj ručak tj šnicle čini posebnim jeste upravo sos koji tokom pečenja povezuje sve sastojke i daje im sočnost, dok se krompir i meso bukvalno tope pod viljuškom. Poslužite uz svežu salatu i dobićete kompletan obrok koji izgleda i miriše kao da ste se oko njega mnogo više potrudili nego što zaista jeste.

Prijatno!

(kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com