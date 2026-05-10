Meso se lepi za prste, a korica puca pod zubima: Samo sipajte ovo preko mesa i biće sočno kao pod sačem

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Sočno pečeno meso uz jednu kašiku tajnog sastojka. Prelijte komad pre rerne i dobićete koricu koja puca pod zubima.

Sočno pečeno meso ne traži skupe komade, već zaboravljeni trik iz starih seoskih kuhinja.

Sve što je potrebno jeste jedna smesa kojom prelivate meso pre pečenja.

Rezultat je kao ispod sača – korica savršeno puca pod zubima, dok sredina ostaje mekana i puna sokova.

Zašto se meso suši i koža ostane gumena

Najveća greška je pečenje mesa direktno iz frižidera na previsokoj temperaturi.

Hladan komad se naglo steže, vlakna izbacuju vodu, a koža postaje žilava kao guma. Bez tankog sloja masti na površini koji omogućava karamelizaciju, pečenje ostaje bledo i isušeno.

Meso mora dostići sobnu temperaturu pre nego što uđe u rernu kako bi sačuvalo svu mekoću i sokove.

Tajna smesa za mekano meso iz rerne

Evo šta sipate preko mesa pola sata pre pečenja. Smesa je kratka, a deluje moćno:

tri kašike domaće masti ili maslinovog ulja

dve kašike kisele pavlake ili jogurta

kašičica senfa

kašika mlevene aleve paprike

čen belog luka, sitno isečen

prstohvat soli i sveže mlevenog bibera

Sve sjedinite u činiji dok ne dobijete gust premaz. Mast obloži vlakna, mlečna kiselina iz pavlake omekša tkivo, a senf i paprika prave zlatnu koru.

To je mali kuhinjski trik za sočno pečeno meso, koji radi i na svinjskom vratu, pilećim batacima i jagnjećoj plećki.

Kako se nanosi marinada za pečenje

Probajte ovo: meso prvo izvadite iz frižidera sat vremena ranije. Osušite ga papirnim ubrusom, jer vlažna površina ne hvata premaz.

Premažite rukama sa svih strana, ne kičicom. Ostavite da odstoji trideset minuta na sobnoj temperaturi.

Šta je tajna sočnog mesa kao pod sačem

Tajna sočnog mesa je kombinacija masnog premaza i kisele komponente koja razgrađuje vlakna, uz pečenje na visokoj temperaturi prvih petnaest minuta i smanjenje toplote do kraja.

Tako dobijate hrskavu koricu spolja i mekanu sredinu iznutra.

Temperatura koja pravi hrskavu koricu

Rernu zagrejte na 220 stepeni. Meso ubacite u vrelu posudu i pecite petnaest minuta.

Zatim spustite na 170 stepeni i ostavite još četrdeset pet do šezdeset minuta, zavisno od težine komada.

Na pola pečenja prelijte ga sopstvenim sokom sa dna pleha. Tako koža ostaje sjajna, a vlakna upijaju aromu.

Greške koje upropaste pečenje

soljenje neposredno pre rerne, umesto pola sata ranije

seckanje mesa odmah po vađenju iz rerne

pečenje bez poklopca prvih deset minuta kada je komad veliki

previše tečnosti na dnu pleha, što kuva umesto da peče

Pustite meso da odmori deset minuta pre nego što ga isečete. Sokovi se vrate u vlakna i nož prolazi kao kroz puter.

Ako želite još intenzivniji ukus, dodajte granu ruzmarina ili lovorov list u pleh tokom poslednjih dvadeset minuta.

Da li mogu da koristim jogurt umesto pavlake u marinadi

Da, gusti jogurt radi isti posao. Mlečna kiselina omekšava vlakna, a meso ostaje sočno i posle dužeg pečenja u rerni.

Koliko dugo meso može da stoji u marinadi

Najmanje trideset minuta na sobnoj temperaturi. Veće komade slobodno ostavite u frižideru preko noći za dublji ukus i mekšu strukturu.

Da li se ovaj trik koristi i za piletinu

Apsolutno. Pileći bataci i krilca odlično primaju ovu smesu i dobijaju hrskavu zlatnu koricu već posle četrdeset minuta pečenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com