Četvrtina kašičice ovog sastojka menja sve: kako da mleveno goveđe meso bude sočno, smeđe i puno ukusa

Soda bikarbona za meso je trik koji menja vašu mlevenu govedinu iz korena. Probajte ga večeras i uporedite razliku sami.

Četvrtina kašičice. Toliko vam treba da mleveno goveđe meso prestane da bude suvo i sivo. Soda bikarbona za meso zvuči kao greška iz recepta za kolače, ali upravo ona stoji iza onih sočnih, lepo zapečenih komada koje ste verovatno mislili da prave samo profesionalci. Trik se krije u sredini teksta, gde otkrivamo tačnu meru, ali prvo da raščistimo zašto vam se meso uopšte suši.

Zašto vam mleveno meso uvek ispadne suvo i sivo

Mleveno goveđe meso je osnova pola kućnih večera. Sos za testeninu, fil za takose, sarma, punjene paprike. Problem je što se osuši brže nego što mislite. Par minuta predugo na vatri i sočni zalogaji se pretvaraju u zrnaste mrvice.

Drugi problem je prepun tiganj. Kada nagomilate previše mesa odjednom, ono se kuva u sopstvenom soku umesto da se peče. Rezultat je tužna siva masa bez korice. Upravo ta smeđa korica nosi najviše ukusa, a vi je rutinski gubite.

Kako soda bikarbona za meso menja igru

Soda bikarbonu obično vežemo za biskvite i peciva. Ali njena uloga u pripremi mesa nije kuhinjska legenda, već čista hemija. Soda bikarbona povećava pH vrednost površine mesa i čini je alkalnijom. Ta sitna promena menja kako se proteini ponašaju na vatri.

U normalnim uslovima proteini se na toploti skupljaju i isteruju vlagu napolje. Zato prekuvana govedina postaje suva i mrvičasta. U alkalnijoj sredini proteini se ne stežu tako agresivno, pa meso zadržava mnogo više soka.

Ima i bonus. Viši pH ubrzava Majlardovu reakciju, niz procesa između proteina i šećera koji daju dubok ukus i tamnu boju. Zato meso uz sodu brže dobije lepu zapečenu koricu i bogatiju aromu, kako navodi i kulinarski portal „Serious Eats“.

Da li soda bikarbona menja ukus mesa?

Ne, u pravoj količini soda bikarbona ne ostavlja ukus. Četvrtina kašičice na 450 g mesa je premalo da se oseti, ali dovoljno da promeni teksturu i boju. Previše sode daje sapunast prizvuk, zato se držite mere.

Trik za sočno meso korak po korak

Postupak je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ga niste radili ranije.

Na 450 g mlevene govedine rastvorite četvrtinu kašičice sode bikarbone u jednoj kašiki vode

Nežno umešajte tečnost u meso dok se ravnomerno ne rasporedi, bez gnječenja

Ostavite meso da odstoji oko 15 minuta pre kuvanja

Pripremite ga dalje po receptu, potpuno isto kao i obično

Petnaest minuta je dovoljno, pokazali su testovi. Ako vam se večera odloži, meso mirno može da odstoji i do sat vremena. Kada prođe pauza, bacite ga u vreo tiganj i nemojte ga gomilati. Radite u manjim porcijama da svaki komad dotakne dno i zapeče se.

Najbolji deo: sastojak već imate u ostavi. Nema kupovine, nema marinada koje stoje preko noći. Jedna kašika vode i prstohvat praha rade ono za šta ste mislili da je potrebno iskustvo. Probajte večeras i uporedite jednu porciju sa sodom, drugu bez.

Koje jelo ćete prvo da spremite po ovom triku, sos za testeninu ili takose, i da li ste ranije pravili grešku sa prepunim tiganjem?

Koliko sode bikarbone ide na pola kile mesa?

Četvrtina kašičice sode bikarbone rastvorene u jednoj kašiki vode dovoljno je za 450 g mlevene govedine.

Koliko dugo meso treba da odstoji sa sodom?

Najmanje 15 minuta, a po potrebi i do sat vremena ako odlažete kuvanje. Duže od toga nije potrebno.

Da li ovaj trik radi i sa mlevenom piletinom?

Da, princip je isti za sve mleveno meso, ali za belo meso smanjite količinu jer su komadi nežniji.

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