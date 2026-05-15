Sok do zove osvežava i leči: Iskusne domaćice tvrde da je ovo pravi odnos cvetova zove i vode

Sezona cvetanja zove je upravo počela i vreme je da napravite omiljeni sok od zove, koji ne samo da osvežava, već ima i lekovita svojstva.

Mirisni cvetovi zove su u punom cvetu upravo sada, a mnogi ga već beru i pripremaju svoj omiljeni sirup. Sok do zove osvežava i leči. Evo kako se sprema po jednostavnom receptu koji svima uspeva iz prve.

Skoro svaka domaćica ima svoj recept i male tajne pripreme, ali uvek se postavlja jedno pitanje:

Koliko cvetova zove je potrebno po litru vode?

Odgovor koji najčešće preporučuju iskusne domaćice je veoma jednostavan, za 10 cvetova koristi se jedan litar vode, jedan kilogram šećera i jedan limun. Ako pripremate veću količinu, dovoljno je da se pridržavate istog odnosa.

Dakle, za 100 cvetova biće vam potrebno 10 litara vode, 10 kilograma šećera i 10 limuna, po mogućnosti neprskanih.

Berite zovu samo po sunčanom vremenu

Berba ide od sredine maja do polovine juna, dok su cvetovi belo-žućkasti i puni polena. Birajte sunčano jutro, kada rosa popusti, jer tada cvet ima najjači miris. Zova se bere samo po suvom i sunčanom vremenu, i kada je u punom cvetu, puna žutog sladnog praha koji sirupu daje prepoznatljiv miris i aromu.

Mesto berbe je takođe veoma važno. Izbegavajte puteve, kanale i zagađena područja i pokušajte da pronađete žbunje u prirodi, dalje od izduvnih gasova i prskanih površina.

Da li je moguće koristiti manje šećera?

Mnogi ljudi danas pripremaju i lagane verzije sa manje šećera, ali treba imati na umu da je šećer prirodni konzervans. Ako smanjite količinu šećera, sirup će biti kvarljiviji, pa ga treba čuvati u frižideru i potrošiti u kratkom vremenskom periodu. Sok do zove osvežava i leči tokom nastupajućih letnjih vrućina.

Naravno, ne postoji jedan ispravan recept – svako vremenom pronalazi svoju idealnu kombinaciju ukusa. Međutim, ako prvi put pripremate sok od zove, teško da možete pogrešiti sa ovim odnosom.

