Koliko tačno cvetova zove ide na 1 litar vode: Tajna mera za savršen sok koji se ne kvari (recept)

Saznajte tačnu meru cvetova za najbolji domaći sok od zove. Recept koji uspeva svima, bez kvarenja i uz savršen miris polena.

Napraviti domaći sok od zove je lako, ali najveća greška nastaje kada stavite previše ili premalo cvetova.

Ako omanete u meri, sirup će biti ili previše blag ili će brzo dobiti čudan, opor ukus koji niko ne voli.

Evo tačnog recepta koji su koristile naše bake, a koji garantuje gustinu i miris koji traje do sledeće sezone.

Prava mera za 1 litar vode

Osnovno pravilo za vrhunski sok od zove je da na svaki litar vode ide tačno 30 krupnih, rascvetanih cvetova.

Cvetovi moraju biti potpuno otvoreni i puni žutog praha, jer je u njemu sav miris i ukus.

Ako su cvetovi sitniji, slobodno pojačajte na 40 komada kako biste dobili onaj prepoznatljivi, bogati sirup.

Priprema koja čuva miris

Cvetove potopite u hladnu vodu i ostavite da stoje tačno 24 sata na tamnom i hladnom mestu.

Nakon toga tečnost procedite kroz gustu gazu, dodajte 1 kilogram šećera i jedan limuntus na svaki litar vode.

Mešajte dok se šećer potpuno ne rastopi, pa sirup sipajte u čiste, staklene flaše koje ste prethodno sterilisali u rerni.

SAVET: Da vam se sok nikada ne pokvari, u svaku flašu pre zatvaranja sipajte par kapi svežeg limunovog soka na sam vrh – to deluje kao prirodni konzervans i sprečava stvaranje „paučine“.

Kako se pravi sok od zove da se ne pokvari?

Tajna dugovečnosti je u čistoći flaša i količini šećera, jer on ovde služi kao čuvar svežine.

Flaše punite do samog vrha kako bi ostalo što manje vazduha unutra, a zatvarače prebrišite alkoholom.

Čuvajte ih na hladnom i mračnom mestu, a nakon otvaranja flašu obavezno držite u frižideru.

Da li cvet zove mora da se pere pre potapanja?

Mnogi greše pa cvetove peru pod jakim mlazom vode, čime speru sav dragoceni polen.

Zovu treba brati na mestima koja su daleko od saobraćaja i samo je blago istresti od eventualnih bubica.

Ako je baš morate prati, radite to kratkim potapanjem u posudu sa hladnom vodom, bez trljanja i ceđenja.

Koliko šećera ide u sirup od zove?

Standardna mera je 1:1, što znači kilogram šećera na litar tečnosti, kako bi sirup bio gust i stabilan.

Ukoliko želite zdraviju varijantu sa manje šećera, takav sok morate popiti u roku od dve nedelje jer nema šta da ga konzervira.

Domaćinski sok mora biti sladak, jer se on ionako razblažuje običnom ili kiselom vodom pre služenja.

