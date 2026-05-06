Sok od zove osvežava, ali i leči: Evo kako da ga napravite po starinskom receptu naših baka

Stiglo nam je proleće, a sa njim i cvetanje mirisne zove. Donosimo starinski recept za sok koji nikad ne omane, probajte!
Starinski sok od zove u staklenom krčagu
Foto: Krstarica/ilustracija

Sok od zove je onaj žuti, mirisni eliksir koji vas u sekundi vraća u baštu kod bake, dok kroz prozor ulazi miris lipovog drveta i čuje se zvrjanje pčela.

Jedna čaša ovog napitka ume da vas rashladi bolje od bilo kog kupovnog gaziranog soka, a usput čisti sluz, smiruje kašalj i podiže imunitet.

Ako ste do sada bežali od berbe jer vam deluje komplikovano, varate se grdno, jer recept vas je naučio još pradeda, samo ste ga zaboravili.

Kada i kako brati cvet za sok od zove

Berba ide od sredine maja do polovine juna, dok su cvetovi belo-žućkasti i puni polena. Birajte sunčano jutro, kada rosa popusti, jer tada cvet ima najjači miris.

Nikako ne perite cvetove pod vodom, samo ih lagano protresite da otpadnu bubice.

  • Tražite stabla daleko od puta i prskanih njiva
  • Berite makazama, sa kratkom peteljkom
  • Cvetove koji su prosmeđali odmah bacite
  • Koristite ih istog dana, ne sutra

Recept za domaći sok od zove

Ovo je recept koji se prenosi sa kolena na koleno i uvek uspeva. Pripremite veliku šerpu ili plastičnu kantu sa poklopcem, zapreminu od najmanje deset litara.

Sastojci:

  • 25 do 30 cvetova zove
  • 5 litara hladne vode
  • 2,5 kilograma šećera
  • 5 kašika limunske kiseline (oko 50 grama)
  • 3 limuna isečena na kolutove

Priprema:

U kanti pomešajte vodu, šećer i limunsku kiseridu, mešajte dok se ne istopi.

Ubacite cvetove i kolutove limuna, poklopite gazom i ostavite na hladnom mestu tačno 48 sati. Promešajte drvenom varjačom dva puta dnevno.

Treći dan procedite kroz gazu, sipajte u oprane flaše i čuvajte u frižideru ili podrumu.

Zbog čega napitak od zove leči, a ne samo gasi žeđ

Cvet crne zove (Sambucus nigra) bogat je flavonoidima, antocijaninima i vitaminom C, pa se vekovima koristi protiv prehlade, gripa i upale sinusa.

Prema nauci, ekstrakt zove može skratiti trajanje prehlade i ublažiti kašalj. Naravno, sok nije lek, ali kao podrška organizmu radi odlično.

Pomaže kod:

  • Suvog grla i nadražajnog kašlja
  • Začepljenih sinusa, jer tera znojenje
  • Slabog varenja posle masnog ručka
  • Letnje iscrpljenosti i pada energije

Najčešće greške kod soka od zove

Ovde najviše ljudi promaši, pa onda krive recept.

Ne stavljajte cvetove u toplu vodu, jer time ubijate aromu i vitamine. Ne preterujte sa limunskom kiselinom, gorči. Ako vam sok počne da peni i šišti u flaši, znači da je počela fermentacija i da niste dovoljno ohladili tečnost pre flaširanja.

Sirup od zove razblažujete u odnosu jedan deo soka na pet do sedam delova hladne vode, po ukusu.

Sjajno ide i sa mineralnom vodom, listićem nane i kockom leda.

Koliko dugo traje domaći sok od zove

U dobro zatvorenim flašama u frižideru ili hladnom podrumu traje do šest meseci, a otvorena flaša najduže nedelju dana.

Da li sok od zove smeju da piju deca

Smeju, ali razblažen i u manjim količinama, posle druge godine. Pre toga konsultujte pedijatra zbog količine šećera.

Mogu li da zamrznem cvet zove za zimu

Možete, stavite suve cvetove u kesu i zamrznite, ali sok je ipak najbolji od svežeg, tek ubranog cveta.

