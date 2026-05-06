Sok od zove osvežava, ali i leči: Evo kako da ga napravite po starinskom receptu naših baka

Stiglo nam je proleće, a sa njim i cvetanje mirisne zove. Donosimo starinski recept za sok koji nikad ne omane, probajte!

Sok od zove je onaj žuti, mirisni eliksir koji vas u sekundi vraća u baštu kod bake, dok kroz prozor ulazi miris lipovog drveta i čuje se zvrjanje pčela.

Jedna čaša ovog napitka ume da vas rashladi bolje od bilo kog kupovnog gaziranog soka, a usput čisti sluz, smiruje kašalj i podiže imunitet.

Ako ste do sada bežali od berbe jer vam deluje komplikovano, varate se grdno, jer recept vas je naučio još pradeda, samo ste ga zaboravili.

Kada i kako brati cvet za sok od zove

Berba ide od sredine maja do polovine juna, dok su cvetovi belo-žućkasti i puni polena. Birajte sunčano jutro, kada rosa popusti, jer tada cvet ima najjači miris.

Nikako ne perite cvetove pod vodom, samo ih lagano protresite da otpadnu bubice.

Tražite stabla daleko od puta i prskanih njiva

Berite makazama, sa kratkom peteljkom

Cvetove koji su prosmeđali odmah bacite

Koristite ih istog dana, ne sutra

Recept za domaći sok od zove

Ovo je recept koji se prenosi sa kolena na koleno i uvek uspeva. Pripremite veliku šerpu ili plastičnu kantu sa poklopcem, zapreminu od najmanje deset litara.

Sastojci:

25 do 30 cvetova zove

5 litara hladne vode

2,5 kilograma šećera

5 kašika limunske kiseline (oko 50 grama)

3 limuna isečena na kolutove

Priprema:

U kanti pomešajte vodu, šećer i limunsku kiseridu, mešajte dok se ne istopi.

Ubacite cvetove i kolutove limuna, poklopite gazom i ostavite na hladnom mestu tačno 48 sati. Promešajte drvenom varjačom dva puta dnevno.

Treći dan procedite kroz gazu, sipajte u oprane flaše i čuvajte u frižideru ili podrumu.

Zbog čega napitak od zove leči, a ne samo gasi žeđ

Cvet crne zove (Sambucus nigra) bogat je flavonoidima, antocijaninima i vitaminom C, pa se vekovima koristi protiv prehlade, gripa i upale sinusa.

Prema nauci, ekstrakt zove može skratiti trajanje prehlade i ublažiti kašalj. Naravno, sok nije lek, ali kao podrška organizmu radi odlično.

Pomaže kod:

Suvog grla i nadražajnog kašlja

Začepljenih sinusa, jer tera znojenje

Slabog varenja posle masnog ručka

Letnje iscrpljenosti i pada energije

Najčešće greške kod soka od zove

Ovde najviše ljudi promaši, pa onda krive recept.

Ne stavljajte cvetove u toplu vodu, jer time ubijate aromu i vitamine. Ne preterujte sa limunskom kiselinom, gorči. Ako vam sok počne da peni i šišti u flaši, znači da je počela fermentacija i da niste dovoljno ohladili tečnost pre flaširanja.

Sirup od zove razblažujete u odnosu jedan deo soka na pet do sedam delova hladne vode, po ukusu.

Sjajno ide i sa mineralnom vodom, listićem nane i kockom leda.

Koliko dugo traje domaći sok od zove

U dobro zatvorenim flašama u frižideru ili hladnom podrumu traje do šest meseci, a otvorena flaša najduže nedelju dana.

Da li sok od zove smeju da piju deca

Smeju, ali razblažen i u manjim količinama, posle druge godine. Pre toga konsultujte pedijatra zbog količine šećera.

Mogu li da zamrznem cvet zove za zimu

Možete, stavite suve cvetove u kesu i zamrznite, ali sok je ipak najbolji od svežeg, tek ubranog cveta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com