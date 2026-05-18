Solite li vi jaja pre ili posle pečenja? Ovo je jedini pravi način kažu stručnjaci

Omleti su omiljeni brzi obrok za mnoge, ali postoji mnogo debata o tome kako ih pripremiti. Jedno od ključnih pitanja koje deli kulinarske entuzijaste jeste da li soliti jaja pre ili posle pečenja. Dva kulinarska stručnjaka dala su jasan i jednoglasan odgovor na ovu dilemu, piše Simply Recipes.

Stručnjaci tvrde, so se stavlja u jaja pre pečenja

Solite li vi jaja pre pečenja. Stručnjaci Lisa Stil, autorka kuvara, i Nelson Serano-Bahri, kuvar i direktor za inovacije u Američkom odboru za jaja, slažu se da je najbolje začiniti jaja pre pečenja. Za to postoje dva ključna razloga.

Bolja tekstura i ravnomerni ukus

Prvi razlog ima veze sa teksturom. „Generalno govoreći, so razgrađuje proteine u jajima, čineći ih mekšim i lakšim za mućenje“, objašnjava Stil. „Ako posolite kajganu, trebalo bi da bude sve pahuljastija i pahuljastija“, dodaje ona.

Isti savet važi i za omlete. „Solim jaja dok ih mutim jer so pomaže da se belanca i žumanca mnogo bolje sjedine. Niko ne želi tragove belanca u omletu“, kaže Stil.

Serano-Bahri se slaže, rekavši da rano soljenje stvara nežniju i kohezivniju smesu, što je važno za dobru kajganu. Još jedan važan razlog je ravnomerni ukus. „Kada dodate so pre pečenja, jaja imaju ravnomerniji i uravnoteženiji ukus, umesto da imaju džepove soli“, kaže on. Ovo izbegava situaciju u kojoj su jaja „bljutava iznutra, a previše slana spolja“.

Jedini mogući nedostatak

Jedini nedostatak ranog soljenja je to što mogu da oslobode više vlage. „Prethodno posoljena jaja oslobađaju više tečnosti“, objašnjava Stil. Zato neki ljudi na kraju prepeku svoja jaja u pokušaju da se reše viška vlage.

Ako imate problema sa pravljenjem kajgane, postoji rešenje. Otkriveno je da dodavanje male količine mešavine punomasnog mleka i kukuruznog skroba, gustina, u smesu gotovo onemogućava da se jaja prekuvaju.

