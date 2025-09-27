Spartanska crna čorba – recept star 2000 godina, a tako naročit ukus i boju joj daje samo 1 poseban sastojak

Jedan od glavnih sastojaka je bila svinjska krv.

Spartanci su bili poznati po vojnoj veštini, disciplini i skromnosti u svemu, pa čak i u hrani. Za njih, luksuz i uživanje nisu postojali – hrana je bila samo sredstvo za preživljavanje. Najvažniji deo njihove ishrane bio je tajanstveni obrok poznat kao „crna čorba“.

Ova čorba, tamne boje i napravljena od svinjske krvi, začinjena sirćetom, lukom i lovorom, bila je osnova njihovog ishrane. Kuvar Maks Miler rekreirao je recept za ovu čorbu koja je u drugim antičkim grčkim gradovima nazivana „užasom kuhinje“.

Iako je recept za ovaj obrok izgubljen kroz vekove, glavni sastojci su poznati, a Miler je koristio svoje kulinarsko umeće da oživi ovaj spartanski kulinarski „specijalitet“.

Spartanska kuhinja odražavala je osnovne vrline Spartanaca – disciplinu i strogost. Možda je baš njihova gastronomija doprinela njihovoj prirodi, kako je zaključio jedan putnik iz Sibarija u južnoj Italiji. Legenda kaže da je, kuvajući „crnu čorbu“, izjavio da sada razume zašto spartanski vojnici tako lako odlaze u smrt – da ne moraju više nikada jesti tu hranu.

Da li je tajna snage Spartanaca ležala u ovoj čudnovatoj čorbi?

