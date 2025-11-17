Spasonosna zamena za prašak za pecivo: Diže testo kao od šale i sigurno je imate u kući

Zaboravite na paniku u kuhinji! Efikasna zamena za prašak za pecivo postoji u vašoj kući. Otkrijte 3 trika koja dižu testo kao od šale!

Ako ste počeli da pripremate jelo u čijem je receptu prašak za pecivo, a shvatili ste da ga nemate, ne očajavajte! Zamena za prašak za pecivo se može pripremiti i kod kuće, koristeći sastojke koje sigurno imate u kući.

Ako nemate prašak za pecivo kod kuće, ne brinite. Rešenje za narastanje testa se krije u kiselosti – a kiselinu imate u jogurtu ili limunu.

1. Soda bikarbona i jogurt

Ovo je najčešća i najpouzdanija zamena! Pomešajte pola kašičice sode bikarbone i pola kašičice jogurta. Kulture u jogurtu reaguju sa sodom bikarbonom i stvaraju gas neophodan za narastanje testa. Ovu zamenu koristite samo u receptima u kojima se nalaze samo suvi sastojci. Ukoliko je potrebno, povećajte količinu suvih sastojaka kako vam testo ne bi bilo previše tečno.

2. Soda bikarbona i sok limuna

Za brzu reakciju, pomešajte jednaku količinu limunovog soka i sode bikarbone. Kiselina iz limunovog soka reaguje sa sodom bikarbonom, stvarajući isti efekat kao prašak za pecivo. Ipak, vodite računa o količini limuna jer ima jak ukus koji može da se oseti u jelu, pa je ova zamena najbolja za slana ili citrusna peciva.

3. Soda bikarbona i melasa

Ovo je opcija za specijalne ukuse! Pomešajte $1/3$ šolje melase i $1/4$ kašičice sode bikarbone. S obzirom da je specifičnog ukusa, ova zamena je idealna za specijalitete jačeg ukusa, kao što su peciva s raznim začinima.

Zapamtite, prašak za pecivo diže testo odmah. Koju god zamenu odaberete, nemojte čekati – odmah je umešajte u testo i pecite ga bez odlaganja!

