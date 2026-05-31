Spremite najmekše projice sa jogurtom za 10 minuta: Toliko su fine da neće ostati ni mrvica

Recept za najmekše projice sa jogurtom - brzo, lako i provereno dobro. Pripremite ih za 10 minuta i uživajte u pecivu koje svi obožavaju.

Nema ničeg lepšeg od mirisa svežih projica koji se širi kućom, posebno kada znate da vam ne treba pola sata stajanja kraj rerne. Ako tražite brz doručak ili večeru koja će oduševiti ukućane, ovaj recept je upravo ono što vam treba. Ove najmekše projice su toliko vazdušaste da se tope čim ih zagrizete, a priprema je toliko jednostavna da će vam postati omiljena „brza varijanta“.

Tajna je u dobroj smesi

Ključ za najmekše projice je u jednostavnosti. Nema komplikovanih koraka niti posebnih trikova, samo pravilan odnos sastojaka koji garantuje da se neće raspadati, već da će biti kompaktne.

Jogurt je ovde glavni igrač – on daje tu specifičnu sočnost koja sprečava da projice budu suve, što je greška koju mnogi prave.

Zašto ćete ih stalno praviti?

Dok se rerna zagreje, vi ste već sve umutili i sipali u pleh.

Zaboravite na tvrde, gumene zalogaje; ove najmekše projice ostaju fine i narednog dana, ako uopšte dočekaju sutra.

Možete ih jesti uz sir, kajmak, suhomesnato ili samo uz jogurt – uvek su pun pogodak.

Sastojci za najlepše projice:

Sve što treba da uradite jeste da u jednoj posudi sjedinite:

2 šolje kukuruznog brašna

1 šolju pšeničnog brašna

3 jaja

2 šolje jogurta

pola šolje ulja

1 kesicu praška za pecivo

malo soli

po želji izmrvljeni sir (koji čini da ove najmekše projice budu još bogatije)

Priprema:

Kada smesu dobro sjedinite, samo je rasporedite u kalupe za mafine ili pleh i ubacite u zagrejanu rernu na 200°C oko 20 minuta.

Rezultat su zlatkaste, mirisne projice koje nestaju sa stola brže nego što možete da ih izvadite iz rerne. Toliko su dobre da garantujemo – ne ostaje ni mrvica!

Dodatne cake za majstorsku mekoću

Nije svaka proja ista, a razlika između „suve kao đon“ i onoga što se topi u ustima krije se u detaljima. Najvažnije je da jogurt i jaja ne budu hladni iz frižidera – ostavite ih da odstoje desetak minuta na sobnoj temperaturi, jer hladni sastojci „guše“ prašak za pecivo.

Još jedna caka koju iskusne domaćice retko otkrivaju jeste da ne smete previše da mutite smesu.

Čim se sve sjedini, prestanite – ako preterate, ove najmekše projice će postati žilave umesto da budu vazdušaste kao oblak.

Ako želite da im dodate još bogatiji šmek, premažite kalupe mašću umesto uljem; ta mast daje onu specifičnu, „starinsku“ notu koju svi obožavamo.

Kada miris preuzme kuhinju, nema nazad

Na kraju dana, nema tog kupovnog hleba ili pekarskog proizvoda koji može da zameni ovaj domaći miris. Kad izvadite pleh iz rerne i vidite kako su porasle, znaćete da ste uspeli.

Nema filozofije – samo provereni sastojci i malo ljubavi. Dok gosti ili ukućani budu grabili svoje parče, biće vam jasno zašto su baš ove projice postale zakon u vašoj kuhinji.

Pripremite se, jer kad jednom servirate ovaj zlatkasti užitak, sigurno neće ostati ni mrvica!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com