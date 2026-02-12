Srbi je obožavaju, a nisu znali: Ova namirnica je hit 2026. godine – spremljena ovako menja i meso

Hit namirnica 2026 je pasulj. Nutricionisti objašnjavaju zašto ga moramo jesti svaki dan i kako da ga spremite pravilno bez gasova.

Hit namirnica 2026! Srbi je obožavaju, a nisu znali – ako je spremite ovako, ne treba vam ni meso

Godinama slušamo razne priče. Te pasulj nadima, te pun je nekih „antinutrijenata“, te previše je to ugljenih hidrata. Iskreno, sve su nas malo zaludeli modernim teorijama dok smo zaboravljali šta su naši stari jeli svakog dana i doživeli stotu.

Hit namirnica 2026 nije nikakva egzotična bobica, već naš dobri, stari pasulj. „Pasulj konačno dobija svoj trenutak,“ kaže Ešli Kičens, poznata nutricionistkinja, i potpuno je u pravu. Ljudi konačno shvataju da im treba prava, celovita hrana koja ne košta kao pola plate.

Zašto je pasulj zvanična hit namirnica 2026. godine?

Pasulj nudi savršen spoj biljne energije, vlakana i proteina. Prema rečima stručnjaka, redovno konzumiranje pasulja direktno smanjuje loš LDL holesterol, čuva srce i najjeftiniji je put do dugovečnosti koji možete naći na svakoj pijaci.

Gde svi grešimo kad kuvamo pasulj?

Ljudi uglavnom izbegavaju pasulj jer im „teško pada“. Često čujemo priče o toksičnim antinutrijentima, ali Elizabet Haginz, nutricionistkinja iz „Hilton Head Health-a“, objašnjava da je to istina samo ako ga jedete sirovog.

Velika je zabluda što svi misle da je dovoljno samo ga baciti u šerpu, a zapravo pravilno potapanje i kuvanje potpuno uništavaju te materije i oslobađaju minerale.

Potapanje je zakon: Suvi pasulj mora da prenoći.

Prva voda se baca: Čim proključa, menjajte vodu.

Ispiranje konzerve: Ako žurite, isperite pasulj iz konzerve. Tako skidate i do 40% viška soli.

Tajna je u vlaknima (ono što meso nema)

Isprobao sam ovo na deset načina i tvrdim – meso vam ne treba svaki dan. Nutricionistkinja Otem Bejts kaže da pasulj ima ono što životinjski protein nema: vlakna. Ona vam „šire“ stomak, pa se osećate sito već 20 minuta nakon jela. Plus, pasulj podstiče hormon sitosti GLP-1 – onaj isti koji svi pokušavaju da dobiju veštačkim putem.

„Populacije koje žive najduže na svetu konzumiraju pasulj svakodnevno,“ ističe Bejtsova. To nije slučajnost, to je statistika dugovečnosti.

Koji odabrati?

Ako želite najviše vlakana, birajte crni pasulj. Ako vam treba više proteina za mišiće, tu je leblebija. Leblebija je toliko svestrana da je nutricionisti preporučuju čak i kao zamenu za krutone u salatama.

Često postavljana pitanja

1. Da li je pasulj iz konzerve podjednako zdrav?

Tehnički, suvi je bolji jer kontrolišete so. Ali, kako kaže struka: „Najzdraviji pasulj je onaj koji zapravo pojedete“. Ako nemate vremena za potapanje, i onaj iz konzerve je fantastičan izbor, samo ga dobro isperite.

2. Zašto me pasulj ipak nadima?

Verovatno ga niste dovoljno dugo potapali ili ste zadržali prvu vodu. Takođe, stomaku treba vremena da se navikne na veću količinu vlakana ako ga niste jeli dugo. Krenite sa manjim porcijama.

3. Koji pasulj je najbolji za srce?

Crni i crveni (kidney) pasulj su krcati antioksidantima koji direktno pomažu zdravlju arterija i smanjuju upalne procese u telu.

Da li vi i dalje bacate prvu vodu kad kuvate pasulj ili imate neki svoj tajni sastojak koji ga čini lakšim za stomak? Podelite vaše trikove u komentarima, hajde da spasimo ovu našu kraljicu trpeze od lošeg glasa!

