Srbi obožavaju prženice, ali niko ih ne priprema kako treba: Ovu caku znaju samo prave domaćice

Otkrij kako se prave savršene prženice – ovu caku znaju samo prave domaćice, a rezultat je neodoljiv doručak.

Prženice su omiljeni doručak na našim trpezama – hrskave spolja, mekane iznutra, mirisne i tople. Ipak, većina ih priprema „na brzinu”, pa često ispadnu gnjecave, premasne ili bez one zlatne boje koja mami. Tajna je u jednoj sitnici koju prave domaćice nikada ne zaboravljaju. Upravo ta caka pravi razliku između običnih prženica i onih koje nestaju sa stola brže nego što se ohlade.

Prženice su omiljeni su doručak mnogih, ali mnogo veštine je potrebno da ispadnu savršeno – da su hrskave po ivicama, a u sredini mekane i vazdušaste, da ne budu previše masne, ali ni suve, niti da budu prepečene ili nedovoljno pečene…

I to je samo stvar pažljive pripreme, strpljenja i trikova iskusnih majstora, koje vam sada donosimo. Dakle, ako su vam prženice gnjecave, zagorele ili „žive“, evo gde grešite i kako to da popravite.

Previše tanko sečete hleb

Ako su kriške pretanke, hleb može lako da se raspadne jer je smesa od jaja „teška”. Kriške treba da budu debljine oko centimetar i po.

Koristite svež hleb

Uvek je bolje koristiti hleb koji je ostavljen bar jedan dan.

Pržite ih na puteru

Maslac gori na visokim temperaturama, pa je mnogo bolje koristiti biljno ulje.

Nemojte koristiti mleko

Iako to kod nas nije uobičajena praksa, pržena hrana je ipak mnogo ukusnija kada se u mešavinu jaja doda mleko, i to punomasno!

Koristite previše jaja

Gruba formula za pripremu mešavine od jaja je da na dve kriške hleba koristite četvrtinu šolje mleka i jedno jaje.

Zaboravljate začine

Prstohvat kima, bibera ili malo parmezana u smesi učiniće od običnih prženica „remek-delo”, a ako volite slatku verziju dodajte cimet, vanilu ili šećer u prahu.

Nestrpljivi ste

Ulje mora biti vrelo kako prženice ne bi upile previše masti. Pecite ih na srednjoj vatri nekoliko minuta sa svake strane.

Na kraju, sve se svodi na jednu sitnicu – ovu caku znaju samo prave domaćice. Upravo ona pretvara običan komad hleba u doručak koji miriše na detinjstvo i nestaje sa stola brže nego što se servira. Kada je usvojiš, tvoje prženice više nikada neće biti „obične”, već savršene, zlatne i neodoljive.

