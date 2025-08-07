Šta dodati u pasulj da bude kao iz kafane? Trik koji menja sve

Otkrij trik koji pasulj pretvara u kafanski specijalitet – dimljena paprika i voda od suvog mesa menjaju sve.

Pasulj je jedno od onih jela koje svi volimo, ali retko kad ispadne baš onako kako ga pamtiš iz kafane. Ima taj neki šmek, dubinu ukusa, miris koji se ne zaboravlja. I tu dolazimo do trika koji menja sve.

Šta je tajna kafanskog pasulja?

Većina kuvara koristi dimljenu papriku — ne običnu, već onu blago ljutu, dimljenu, koja daje pasulju dubinu i miris kao da se kuvao na drva. Dodaje se pred kraj kuvanja, zajedno sa malo masti ili ulja u kojem se proprži beli luk.

Još jedan trik: voda u kojoj se kuvalo suvo meso

Ako koristiš suvo meso, nemoj da prosipaš vodu u kojoj se kuvalo. Dodaj je u pasulj — to je ono što daje „kafanski“ šmek.

Bonus savet: ne žuri

Pasulj ne voli žurbu. Najbolji je kad se kuva polako, na tihoj vatri, i kad odstoji bar sat vremena pre služenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com