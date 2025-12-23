Šta iskusne domaćice dodaju u vodu? Krompir gotov za tren, a ukus deset puta bolji!

Uz ovaj trik krompir će biti gotov za tren, a ukusom ćete oduševiti sve za stolom. Zaboravite na gnjecave komade i dugo kuvanje.

Zaboravite na dugo čekanje pored šporeta – uz ovaj trik krompir je gotov za tren, a biće ukusniji nego ikada.

Nema ništa gore nego kad se gladni ukućani vrte oko stola, a krompir u šerpi i dalje tvrd. Čekate, bockate viljuškom, a on se na kraju ili raspadne u kašu ili ostane živ u sredini. Ipak, iskusnije žene koje su se u kuhinji svega nagledale, odavno ne gube vreme na to. One znaju jedan mali fazon koji ubrzava stvar, a ne košta vas ništa.

Sve će biti gotovo za tren, a što je najvažnije – dobićete onaj pravi, starinski ukus krompira koji se danas često izgubi u predugom kuvanju.

Trik koji skraćuje čekanje pored šporeta

Kada voda proključa, pre nego što ubacite krompir, dodajte unutra jednu kašiku masti (ili ulja) i prstohvat sode bikarbone. Možda zvuči čudno, ali to je cela mudrost. Masnoća napravi tanak sloj koji zadržava toplotu unutar samog krompira, pa se on skuva mnogo brže, dok soda pomaže da omekša ravnomerno sa svih strana.

Ako uz to krompir pre kuvanja samo na minut stavite pod mlaz hladne vode, videćete razliku odmah. Neće se raspadati, a biće mekan kao puter. Takođe, ovim trikom on zadržava svoju aromu i ne „napije“ se vode, pa je svaki zalogaj lepši.

Šta još možete da uradite za savršen rezultat?

Osim sode i masti, postoji još par sitnica koje iskusne žene uvek rade, a koje čine da krompir bude još bolji:

So dodajte tek na kraju: Ako posolite vodu odmah na početku, krompiru će trebati više vremena da omekša. Najbolje je da so dodate kad je već skoro gotov.

Ista veličina komada: Možda deluje očigledno, ali ako isečete krompir na nejednake delove, mali će se raspasti dok veliki još budu tvrdi. Potrudite se da budu približno isti.

Vrela voda je obavezna: Nikada ne stavljajte krompir u hladnu vodu pa da čekate da provri. Uvek ga spuštajte u proključalu vodu – tako odmah kreće da se kuva i ne postaje gnjecav.

Sirće za salatu: Ako krompir kuvate za salatu i želite da ostane čvrst i da se ne raspadne ni milimetar, dodajte kašičicu sirćeta u vodu. To će ga „stegnuti“ taman koliko treba.

Rešenje koje stvarno radi posao

Nema potrebe da sebi komplikujete život i gubite živce na običan prilog. Dok se drugi čude zašto im krompir nikad ne ispada kako treba, Vi iskoristite ovu majstoriju i završite sve dok ste još u naletu.

Ovaj trik je spas za one dane kad ste u gužvi i želite da sve bude tip-top bez mnogo muke. Kad vidite kako se krompir sija na tanjiru i koliko je zapravo ukusniji, biće vam žao što ovo niste znali ranije.

Probajte već kod sledećeg ručka, biće vam jasno o čemu pričamo.

