Šta treba da uradite kako bi vam gulaš bio najbolji: Evo gde mnogi greše pa ga uvek pokvare

Savršen domaći gulaš budi najlepša sećanja iz detinjstva. Odbacite stare navike, izbegnite kardinalne greške i primenite ove jasne savete.

Gulaš deluje kao dovoljno jednostavno jelo ali ipak samo oni iskusni znaju sve fore za najbolji ukus i teksturu.

Da biste napravili savršen domaći gulaš, morate pažljivo uskladiti vrstu mesa, količinu luka i temperaturu kuvanja.

Prava caka ipak leži u trenutku kada dodajete jedan jedini začin koji menja sve. Mnogi misle da je uglavnom dovoljno samo isekati namirnice, ubaciti ih u veliku šerpu i čekati da šporet odradi svoje. Međutim, to je najbrži put do vodenastog i bezukusnog jela. U nastavku pročitajte kako da izbegnete zamke u koje upada većina.

Koji komad mesa je najbolji za savršen domaći gulaš?

Za vrhunski rezultat uvek birajte juneći pauflek ili vrat. Ovi komadi sadrže idealnu razmeru mišićnog tkiva i masnoće, što omogućava da se meso tokom dugog dinstanja topi u ustima, dok istovremeno daje savršenu gustinu i bogat ukus saftu.

Zlatno pravilo luka i tajna savršenog gulaša

Priprema ukusnog gulaša zahteva ozbiljno strpljenje, posebno kada je reč o samoj osnovi jela. Vaš najbolji saveznik je najobičniji crni luk, ali pravilan odnos luka i mesa pravi jasnu razliku između prosečnog i vrhunskog jela. Iskusni kuvari znaju da uvek treba da koristite istu količinu očišćenog luka i mesa po gramaži.

Luk morate dinstati polako, uz povremeno mešanje, dok se potpuno ne pretvori u meku pastu zlatne boje. Tek tada u šerpu dodajete komade mesa. Ako požurite i ubacite meso ranije, luk će ostati u čvrstim komadićima. Tada vaš saft nikada neće dobiti tu gustu, svilenkastu i bogatu teksturu koju svi za stolom priželjkuju.

Gde mnogi greše i upropaste najbolji juneći gulaš

Najčešća i najskuplja greška nastaje tačno u onom trenutku kada krenete da nalivate previše vode ili pripremljenog bujona. Meso mora da se krčka u sopstvenom soku i masnoći. Tečnost uvek dodajte isključivo po malo, bukvalno kašiku po kašiku, jer nekontrolisano dodavanje tečnosti uništava jelo. Ako sipate litar vode odjednom, nepovratno gubite bazu i dobićete retku čorbu umesto gustog i moćnog umaka.

Pravljenje pravog gulaša ne trpi nikakvu žurbu niti visoke temperature. Zato je tiha vatra apsolutno obavezna stavka, jer jako vrenje samo isušuje komade mesa, izbacuje iz njih sokove i čini ih gumenim i žilavim.

Začini i krčkanje daju završni pečat

Svaki tradicionalni recept za gulaš snažno se oslanja na kvalitetnu slatku i ljutu začinsku papriku. Ali evo gde se krije glavni propust koji mnoge košta ukusa. Mlevena paprika sadrži šećere, pa nju nikada ne smete dodavati na suvo dno vrele šerpe jer će momentalno zagoreti i postati nepodnošljivo gorka. Uradite sledeće: sklonite šerpu sa ringle, umešajte papriku u masnoću, promešajte par sekundi, pa odmah ulijte malo vode kako biste prekinuli prženje začina.

Da biste uvek dobili savršen domaći obrok, pratite ova jednostavna ali moćna pravila:

Birajte komade mesa prožete masnoćom za maksimalnu sočnost.

Dinstajte sitno seckani luk na niskoj temperaturi dok ne postane poput džema.

Ne žurite sa dolivanjem vode kako ne biste razvodnili bazu jela.

Kvalitetna začinska paprika je osnova svakog dubokog i bogatog sosa.

Pustite jelo da se polako krčka barem dva ili tri sata.

Koji je vaš tajni sastojak bez kojeg ne možete da zamislite ovaj obrok?

Koliko dugo treba da se kuva juneći gulaš?

Gulaš obavezno kuvajte na tihoj vatri između dva i tri sata. Meso mora postati potpuno mekano, tako da se raspada na sam dodir viljuške.

Da li se u gulaš dodaje brašno za gustinu?

Ne. Pravi gulaš zgušnjavate isključivo zahvaljujući dugom dinstanju velike količine crnog luka i kolagenu iz komada mesa koji su bogato prožeti masnoćom.

Koji začini idu u originalni mađarski gulaš?

Osnova su kvalitetna slatka i ljuta mlevena paprika, uz obavezan dodatak soli i bibera. Mnogi dodaju malo kima i belog luka za bogatiju aromu.

