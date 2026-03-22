Stara caka naših baka koja nikad ne izneveri: Samo dodajte ovo i pasulj se skuva za čas, a više nema nadimanja

Zašto se pasulj kuva satima kad ne mora? Bake su znale trik sa 1 sastojkom koji omogućava brzo kuvanje pasulja i eliminiše nadimanje.

Pasulj koji se kuva tri sata, nadima celu porodicu i još uvek nije dovoljno mekan – to nije recept, to je kazna. A bake su to znale odavno i rešile problem jednim sastojkom koji svako ima u kući – soda bikarbona. Pola kašičice u pravo vreme i brzo kuvanje pasulja više nije mit, nego stvarnost koja se meri u satima razlike.

Ovo je caka koja se prenosila s kolena na koleno i koja funkcioniše svaki put, bez izuzetka.

Zašto soda bikarbona radi ono što ništa drugo ne može

Pasulj se sporo kuva zbog pektina u ljusci koji zadržava vodu i odupire se toploti. Soda bikarbona je alkalna i razgrađuje taj pektin, zbog čega ljuska omekša mnogo brže nego inače.

Rezultat je pasulj koji se skuva za trećinu uobičajenog vremena, a istovremeno gubi veliki deo oligosaharida – složenih šećera koji su odgovorni za nadimanje.

Dakle, brže kuvanje i manje nadimanja u jednom potezu. Bake nisu znale hemiju, ali su znale rezultat.

Kako se pravilno koristi

Namočite pasulj preko noći

Ovo nije opciono. Namakanje počinje proces omekšavanja i smanjuje vreme kuvanja već samo po sebi. Vodu u kojoj se pasulj namakao — bacite. U njoj su se otpustili deo šećera koji izazivaju nadimanje.

Dodajte sodu bikarbonu na početku kuvanja

Kad stavite pasulj u svežu hladnu vodu, dodajte pola kašičice sode bikarbone na svaki litar vode. Ne više od toga. Previše sode menja ukus i pasulj dobija blago sapunast prizvuk koji ne prija.

Skidajte penu

Dok pasulj počinje da ključa, na površini će se stvarati pena. Skidajte je kašikom, to je deo proteina i nečistoća koje isplivavaju. Pasulj će biti čistijeg ukusa.

Posolite na kraju

So na početku kuvanja stvrdnjava ljusku i usporava kuvanje. Dodajte je tek kad je pasulj već skoro gotov, nikad ranije.

Dodatne cake za još bolji pasulj

Lovorov list i beli luk u vodi za kuvanje dodatno smanjuju nadimanje i daju dubinu ukusa bez ikakvog napora.

Nemojte poklapati lonac potpuno dok pasulj ključa. Delimično otvoren poklopac sprečava prekuvavanje i održava pravu temperaturu.

Proverite pasulj posle sat vremena. Sa sodom bikarbonom, pasulj koji bi se inače kuvao dva i po sata često bude gotov za sat i po, ponekad i manje, zavisno od starosti i vrste pasulja.

Brzo kuvanje pasulja nije tajna rezervisana za profesionalne kuvare ili moderne kuhinjske aparate. Rezervisano je za one koji znaju staru caku. A sad i vi znate.

Koristite li sodu bikarbonu pri kuvanju pasulja ili imate neki drugi trik? Napišite u komentarima.

