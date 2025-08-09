Stari recept za najbolju smesu za palačinke iz kuhinje naših baka, ovi sitni ali bitni dodaci bili su njihova tajna

Priprema smese za palačinke trebalo bi da bude jedan od najjednostavnijih poduhvata u kuhinji, ali koliko god se priprema smese činila jednostavnom, česte su rasprave o malim trikovima koji će osigurati mekane i slasne palačinke. Ti trikovi obično su vezani za pojedine sastojke ili postupke tokom pripreme, vremena koliko smesa za palačinke mora da odstoji i pečenja palačinki.

Prva stvar na koju morate obratiti pažnju kako bi dobili najmekanije, najukusnije i penaste palačinke je da morate imati: dobar tiganj i dobar recept! Teflonski tiganji obično su dobar izbor, ali i u onom običnom „crnom“ tiganju svoje bake ispeći ćete ukusne palačinke. Donosimo upravo recept iz kuhinja naših baka koji je jednostavan i nakon kojeg nećete tražiti bolji.

Iako se sastojci i priprema razlikuju u zavisnosti od porekla recepta za palačinke, neka su pravila univerzalna i važe za sve recepte za pripremu najslasnijih palačinki. Evo nekoliko jednostavnih trikova kako bi postali prava majstori za palačinke.

Za početak, potrebno je pripremiti sve sastojke koje ćete upotrebiti – jaja, brašno (najbolje je pomešati glatko i oštro belo brašno), mleko, mineralnu vodu, prstohvat soli, kašičicu ruma, malo rendane limunove korice, pola kašičice šećera i jednu kašičicu ulja. Mere jaja, mleka i brašna do određene mere mogu biti „odokativne“, a prosečno se na 2 jaja srednje veličine koristi 250 – 300 g brašna. Jedan od trikova u sastojcima je količina jaja, veća količina jaja mogla bi rezultirati „žilavim“ palačinkama, a to želite da izbegnete.

Redosled dodavanja sastojaka

Kod pripreme smese, prvo se dodaju jaja koja treba penasto umutiti. U nekim receptima videćete i preporuku odvajanja žumanaca od belanaca, međutim, to se češće odnosi na deblje palačinke poput američkih palačinki u koje se dodaje i šećer i maslac. Za našu domaću verziju tankih i mekanih palačinki potrebno je za početak penasto umešati cela jaja i potom im dodati mleko i opet mešati.

Potom dodajte brašno koje je potrebno dodati toliko da smesa bude vrlo gusta i takvu smesu treba dobro mešati žicom za mućenje kako bi se temeljno homogenizovala i kako bi se izbeglo stvaranje grudvica. Nakon toga se smesa razređuje mineralnom vodom do željene konzistencije. Sastojke nemojte žustro mešati jer to razbija njihovu strukturu, potrebno ih je samo dobro povezati. Takođe, nikada ne koristite štapni mikser, ako koristite obični, nakon dodavanja brašna podesite ga u najnižu brzinu.

Sitni dodaci koji su veliki trikovi

Sitni ali bitni dodaci su i rum, so, šećer i malo ulja, a neće škoditi ni malo limunove korice. I kuvarima-amaterima je poznato da najprhkije i najmekše palačinke moraju da budu napravljene s dodatkom gazirane mineralne vode bogate bikarbonatima. Iako je mineralna gazirana voda po svojoj pH vrednosti kisela, ona zapravo deluje alkalno zbog obilja bikarbonata koje sadrži.

Natrijum-bikarbonat, ili popularno soda-bikarbona osnovni je sastojak praška za pecivo. Stoga su mekane, prozračne i prhke palačinke skoro pa nezamislive bez mineralne vode. Dodatak ruma u testa koja se peku na ulju, osim što obezbeđuje posebnu aromu i miris, čini i da palačinke ne upiju nepotrebno ulje. Mali dodatak soli učvrstiće mrežu glutena i tako osigurati bolju konzistenciju pečenom testu. Dodatak šećera obično je svojstven receptima za slatke palačinke, a nekada možete obični šećer zameniti i vanilin-šećerom.

Sastojci za palačinke:

2 jaja

250 g brašna (pola glatkog i pola oštrog)

350 ml mleka

1 dl mineralne vode

malo soli

rendana kora pola limuna

1 vanilin šećer

Priprema:

1. U većoj posudi penasto umuti cela jaja, dodajte im mleko, zatim opet promešajte

2. Potom uz neprestano mešanje živom sipajte brašno dok ne potrošite zadatu količinu

3. Dodajte mineralnu vodu pa sve dobro mešajte dok ne dobijete homogenu smesu

4. Sada dodajte limun (rendana kora neprskanog limuna), rum po želji (svakako preporuka da stavite), zatim vanilin šećer, i so

5. Sve dobro promešajte pa ostavite da smesa za palačinke odstoji 10 minuta

6. U međuvremenu dobro zagrejte tiganj za palačinke (po mogućnosti sa nelepljivim dnom)

7. Premazati vreli tiganj s malo ulja

8. Pržiti oko 30 sekundi (do zlatnožute boje) jednu stranu, preokrenuti pa nastaviti s prženjem druge strane palačinke oko 20 sekundi

