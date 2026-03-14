Stari trik iz pekare: Dodajte ovaj sastojak u testo za hleb i biće mek kao duša i posle dva dana

Jednostavan trik koji koriste pekari može učiniti da domaći hleb bude mekši i ukusniji - saznajte koji sastojak se dodaje u testo.

Isprobajte ove savete iskusnih pekara da vam hleb bude što duže svež i mekaniji.

Malo šta može da se poredi sa mirisom sveže pečenog hleba koji je tek izvađen iz rerne.

Ipak, mnogi koji pokušaju da naprave domaći hleb često se suoče sa jednim izazovom – često brzo postane tvrd ili suv.

Iskusne domaćice i pekari imaju ovaj mali trik koji može napraviti veliku razliku. Reč je o jednostavnom sastojku koji se dodaje u testo i pomaže da hleb ostane mekan i ukusan mnogo duže nego inače.

Kako do mekoće?

Jedan od najstarijih trikova u pripremi testa jeste dodavanje malo jogurta ili mleka u testo. Ovaj mali dodatak menja teksturu testa i čini ga elastičnijim.

Zahvaljujući tome, hleb tokom pečenja dobija mekšu unutrašnjost, dok spolja ostaje prijatno hrskav. Upravo zato mnoge pekare koriste slične tehnike kako bi peciva ostala sveža i sledećeg dana.

Sastojci za jednostavan domaći hleb:

500 g brašna

1 kesica suvog kvasca

1 kašičica soli

malo jogurta ili mleka

oko 300 ml tople vode

1 kašika ulja

Kako pripremiti najbolje testo?

U većoj posudi pomešajte brašno, kvasac i so. Zatim dodajte jogurt, ulje i toplu vodu, pa počnite da mesite dok ne dobijete glatko testo.

Testo pokrijte krpom i ostavite da odmori oko 40 minuta, dok ne udvostruči zapreminu. Nakon toga ga premesite, oblikujte veknu i stavite u pleh.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni oko 30 minuta, dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

Za savršenu koricu

Ako želite da korica bude još hrskavija, u rernu stavite malu posudu sa vodom dok se hleb peče. Para će pomoći da spolja dobije lepšu strukturu i boju.

Na kraju, kada ga izvadite iz rerne i isečete prvo parče, shvatićete zašto mnogi kažu da nema ničeg lepšeg od domaćeg hleba.

Prijatno!

