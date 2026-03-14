Starinska posna pogača koja se ne mrvi sutradan: Iskusne domaćice u brašno dodaju 1 sastojak koji čuva svežinu

Starinska posna pogača koja se ne mrvi sutradan postoji, a recept je jednostavniji nego što mislite. Jedan sastojak menja sve.
Napravite pogaču uveče, a sutradan je tvrda i mrvi se pri prvom dodiru. Poznato? Nije problem u receptu ni u rerni. Iskusne domaćice koje znaju kako se pravi starinska posna pogača nikad ne izostavljaju jedan sastojak koji čuva svežinu danima.
Nije skup, nije redak i sigurno ga imate u kuhinji.
Zašto se posna pogača mrvi brže od obične
Obična pogača ima jaja i mleko koji zadržavaju vlagu u testu. Posna nema ni jedno ni drugo i upravo zato gubi vlagu brzo. Već sutradan se mrvi pri sečenju i od one lepe, mekane pogače od juče ne ostaje mnogo.
Kuvani krompir rešava taj problem. Skrob iz krompira veže vlagu u testu i ne pušta je ni sutradan ni prekosutradan.
Bake su to znale oduvek i nije slučajno što se starinska posna pogača uvek pravila upravo ovako.
Sastojci:
- 500g brašna
- 200g kuvanog i izgnječenog krompira
- 1 kašičica suvog kvasca
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 3 kašike ulja
- 250ml mlake vode
Kako se pravi testo koje ostaje mekano
Krompir skuvajte i izgnječite dok je još topao, bez grudvica, pa ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Topao krompir ubija kvasac i testo neće narasti, zato ne preskačite ovaj korak.
U brašno dodajte so, šećer i kvasac i promešajte. Napravite udubinu u sredini, dodajte ohlađeni krompir, ulje i mlaku vodu. Mesite najmanje deset minuta. Testo koje je dobro izmešeno postaje glatko, elastično i ne lepi se za ruke.
Pokrijte krpom i ostavite na toplom mestu sat do sat i po da naraste. Kada se udvostruči, oblikujte pogaču i stavite u nauljeni pleh.
Jedan korak koji većina preskače
Pre nego što stavite pogaču u rernu, premažite je uljem i ostavite još dvadeset minuta da odmori u plehu. Zbog tog odmora pogača ispadne visoka i mekana iznutra, a ne tvrda i nabijena.
Pecite na 200 stepeni oko trideset minuta dok ne dobije zlatnu koricu. Čim izvadite iz rerne, premažite hladnom vodom i odmah pokrijte čistom krpom. Para koja ostane ispod krpe omekšava koricu i pogača sutradan izgleda kao da je tek ispečena.
Šta još možete dodati u testo za bogatiji ukus
Starinska posna pogača s krompirom već ima puniji ukus od obične, ali postoji nekoliko dodataka koji je podižu na još viši nivo bez da menjaju teksturu ili svežinu.
- Crni luk – sitno iseckan i propržen na ulju daje pogači onaj miris koji se širi po celoj kući dok se peče
- Seme susama ili maka – pospe se po vrhu pre pečenja i daje hrskavost koja se lepo slaže s mekanom sredinom
- Kumin – prstohvat u testu i pogača dobija zemljasti, topao ukus koji podseća na starinske recepte
- Sušeni ruzmarin ili majčina dušica – za one koji vole mediteranski ton, posebno lepo ide uz maslinovo ulje umesto suncokretovog
Nijedan od ovih dodataka ne menja osnovu recepta ni vreme pečenja. Dodaju se u testo zajedno s ostalim sastojcima ili se posipaju po vrhu pre nego što pogača ode u rernu.
Pogača kakvu su bake pekle, mekana i sutradan
Nije slučajno što se starinska posna pogača uvek pravila s krompirom. Bake nisu imale jaja ni mleko za vreme posta, ali su znale šta drži testo mekano i taj trik se nije menjao decenijama. Ko jednom proba ovaj recept, shvata zašto.
Kuvani krompir, deset minuta mešenja i krpa posle pečenja. To je sve što treba da pogača sutradan ostane mekana kao prvi dan.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com