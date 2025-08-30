Starinske krofne: Bake znaju za tajni sastojak, zato su im uvek vazdušaste i šuplje unutra, i imaju neponovljiv ukus detinjstva 

Niko kao baka nije umeo da napravi slatke prazne krofne tako da budu vazdušaste, lagane, skroz šuplje unutra kao da su od oblaka, a ne od testa.

Ova poslastica u Srbiju je došla uticajem austro-ugarske kulture, ali smo je mi prilagodili našim ukusima i običajima, piše Zadovoljna.rs.

Njihov maslac naše bake zamenile su svinjskom mašću i upravo je to napravilo najveću razliku u odnosu na one recepte koje danas možete da probate na ulicama Beča ili Berlina.

Iako se danas u specijalizovanim poslastičarnicama i raznim radnjama mogu naći krofne punjene svim i svačim, od pistaći krema, do orea i vanile, kod kuće i dalje najviše volimo one starinske, prazne, ili jednostavno punjene džemom, kremom, čokoladom.

Ovo poslednje možda najviše podseća na more i prodavce koji su plažom nosili u velikoj korpi i prodavali ih vičući „vruće krofne, vruće krofne“.

Bilo da više volite stare domaće krofne ili pak moderne verzije krofni bez kvasca, suština ostaje ista – ovo je neponovljiv ukus odrastanja koji nas uvek obuzme nostalgijom.

A evo kako su ih pravile naše bake.

Sastojci:

500 g brašna

60 g svežeg kvasca (ili 14 g suvog kvasca)

250 ml mleka (mlako)

2 kašike šećera

2 žumanca

2 kašike masti

1 kašičica vanilin šećera

1 prstohvat soli

Šećer u prahu za posipanje

Ulje za prženje

Priprema:

Ako koristite svež kvasac, izmrvite ga i pomešajte sa 1 kašikom šećera i 100 ml mlakog mleka. Ostavite da odstoji 10-15 minuta dok ne postane penasto.

Ako koristite suvi kvasac, samo ga pomešajte sa brašnom i pređite na sledeći korak.

Sa strane sjedinite žumanca, preostali šećer, mast i preostalo mleko, zatim u velikoj činiji pomešajte brašno, vanilu i so, napravite udubljenje u sredini i dodajte pripremljenu smesu sa žumancima. Mešajte dok ne dobijete glatko testo.

Prebacite testo na pobrašnjenu površinu i mesite oko 10 minuta dok ne postane glatko i elastično.

Ako je testo previše lepljivo, dodajte malo brašna.

Stavite testo u nauljenu činiju, pokrijte čistom krpom i ostavite da naraste na toplom mestu oko 1 – 1,5 sati, ili dok se ne udvostruči u veličini.

Kada je testo nadošlo, izvadite ga iz činije i na pobrašnjenoj površini ga razvaljajte na debljinu od oko 1 cm. Koristeći modlu za krofne ili čašu, izrežite krugove.

Stavite izrezane krugove na pobrašnjenu tacnu, pokrijte ih krpom i ostavite da nadođu još 30 minuta.

U dubokom tiganju zagrejte dovoljno ulja za prženje krofni (na oko 175°C). Pržite krofne u serijama, po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne postanu zlatno smeđe i hrskave.

Pazite da ne prepunite tiganj kako bi se krofne ravnomerno pržile.

Nakon prženja, stavite krofne na papirne ubruse da upiju višak ulja.

Dok su još tople, pospite ih šećerom u prahu.

Ove prazne krofne su mekane i ukusne same po sebi, ali ih možete poslužiti i uz različite marmelade, čokolade ili čak sladoled ako želite dodatni užitak.

(Zadovoljna.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com