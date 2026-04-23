Meke i nakon 2 dana: Starinske pogačice koje što duže stoje postaju sve bolje

Starinske pogačice koje ostaju meke i nakon dva dana – recept koji se čuva

Godinama sam tragala za tim starim receptom koji je moja baka koristila, onim koji garantuje da su starinske pogačice jednako vazdušaste i sutradan, bez onog veštačkog mirisa aditiva iz pekare.

Na kraju se ispostavilo da je tajna u jednoj zaboravljenoj namirnici i načinu na koji se testo „odmara“, a rezultat je toliki da će vam tražiti recept čak i komšinice koje se kunu u svoje kulinarsko umeće.

Tajna je u masnoći i strpljenju

Osnova svake dobre starinske pogačice leži u kvalitetnim sastojcima koje svaka domaćica već ima u svojoj kuhinji.

Nema potrebe za komplikovanim merama. Ključ je u dobroj svinjskoj masti ili kvalitetnom puteru koji testu daju tu specifičnu lisnatost.

Mnogi danas beže od masti, ali upravo ona je zaslužna za to što pecivo ne gubi vlagu ni nakon 48 sati.

Kada mesite, vodite računa da ne ‘prebijete’ testo prevelikom količinom brašna, jer ono mora ostati mekano pod prstima.

Kada mesite, vodite računa da ne 'prebijete' testo prevelikom količinom brašna, jer ono mora ostati mekano pod prstima.

Spisak sastojaka za savršen rezultat

Za ove starinske pogačice pripremite sledeće:

600g mekog brašna (tip 400, obavezno prosejano)

1 kocka svežeg kvasca (40g)

250ml mlakog mleka (ne sme biti vrelo)

200g svinjske masti (sobne temperature)

2 jaja (jedno za testo, jedno žumance za premazivanje)

2 kašičice soli i 1 kašičica šećera

Susam, kim ili krupna so za posipanje po želji

Postupak koji vraća u detinjstvo

Prvo aktivirajte kvasac u toplom mleku sa malo šećera i sačekajte da se stvori bogata pena.

U vanglu prosejte brašno, dodajte so i mast sobne temperature, pa polako sjedinite sve sastojke dok ne dobijete glatku kuglu.

Ostavite testo na toplom mestu bar 45 minuta da se udvostruči, jer je to presudno za mekoću koju želimo.

Nakon što nadođe, razvucite ga na debljinu od oko 2 centimetra i čašom vadite krugove koje ćete slagati u podmazan pleh.

SAVET: Pre nego što pleh stavite u rernu, pustite formirane starinske pogačice da odmore još 15 minuta u plehu, a rernu obavezno zagrejte na maksimalnu temperaturu pa je smanjite na 200 stepeni onog trenutka kada ubacite pecivo.

Zašto ove pogačice postaju bolje drugog dana?

Mnogi se pitaju kako je moguće da testo bude ukusnije nakon stajanja, a odgovor leži u sporoj fermentaciji i strukturi masnoće.

Dok se hlade, starinske pogačice zadržavaju vlagu unutar svojih slojeva, što sprečava isušivanje sredine.

Ako ih čuvate u zatvorenoj posudi ili običnoj pamučnoj krpi, one će sutradan biti još puterastije i lakše za jelo.

Ako ih čuvate u zatvorenoj posudi ili običnoj pamučnoj krpi, one će sutradan biti još puterastije i lakše za jelo.

Česta pitanja čitalaca

Mogu li koristiti suvi kvasac umesto svežeg?

Možete, ali za autentične starinske pogačice i bolju teksturu, uvek preporučujemo svežu kocku kvasca.

Šta ako nemam svinjsku mast?

Zamenite je istom količinom hladnog putera ili margarina, mada će tekstura biti za nijansu manje lisnata nego kod originala.

Na kojoj temperaturi je najbolje peći pogačice?

Idealno je peći na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok ne dobiju prepoznatljivu zlatno-žutu boju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com