Starinski doručak koji čisti creva kao metlom: Naši stari su ga jeli stalno, a danas ga malo ko pravi

Starinski doručak koji čisti creva i drži sitost satima. Vratite ga na sto već danas i osetite razliku za par dana.

Sećate li se mirisa koji je dolazio iz bakine kuhinje dok je još napolju bio mrak? Tihog kuckanja drvene kašike o ivicu šerpe, pare koja se diže iznad činije i one čudne, skoro zaboravljene tišine u kojoj se jelo polako, bez telefona i žurbe. Starinski doručak o kojem pričamo nije neka egzotika iz kuvara, već obična palenta – jelo koje su naši stari spremali gotovo svakog jutra, a koje danas, nažalost, jede sve manje ljudi.

Zašto su naši stari toliko cenili palentu

Nije slučajno što se kačamak nekada pojavljivao na trpezi pre svanuća. Ljudi koji su kopali, kosili i nosili teret morali su da imaju obrok koji ne pravi težinu, a daje gorivo do podneva.

Palenta to radi savršeno.

Topla je, blaga za želudac, kuva se za pet minuta, a sitost koju ostavlja drži vas satima.

Danas, kada se priča o mikrobiomu, sporom varenju i industrijskoj hrani, mnogi nutricionisti tiho vraćaju ovakva jela u preporuke. Ono što su babe znale od oka, nauka tek sad potvrđuje brojkama.

Kako ovaj starinski doručak čisti creva kao metlom

Kukuruzni griz je prirodno bogat netopivim vlaknima. Ona se u crevima ponašaju kao mekana četka – vežu višak vode, ubrzavaju prolaz hrane i pomažu pravilno pražnjenje. Otud i narodna fraza da palenta čisti creva kao metlom.

Nije reč o čudu preko noći. Ali ako tri do četiri puta nedeljno na sto stavite ovaj tradicionalni doručak, nadutost popušta, varenje se smiruje, a stomak prestaje da bude tvrd posle svakog obroka.

Bonus: palenta nema gluten, pa odgovara i osetljivim stomacima.

Sastojci za jednu porciju:

2 dl vode

2 i po kašike palente (kukuruznog griza)

prstohvat soli

kašika ulja, masti ili putera

po želji: sir, kajmak, jogurt, laneno seme, semenke suncokreta, ajvar

Priprema:

Stavite vodu da provri, ubacite so i masnoću.

Sklonite šerpu sa ringle i u tankom mlazu sipajte griz, neprestano mešajući da se ne stvore grudvice.

Vratite na tihu vatru i mešajte još dva do tri minuta dok masa ne postane gusta i sjajna.

Babe su tvrdile da se palenta meša isključivo drvenom kašikom, jer metal navodno menja ukus.

Trik koji pravi razliku između dobrog i odličnog kačamka

Kada palenta bude gotova, sklonite je s ringle i poklopite na minut-dva. Para koja ostane unutra dovršava posao – tekstura postane svilenkasta, a ukus puniji.

Ubacite tada kockicu putera ili kašiku domaćeg sira i promešajte. To je ona razlika zbog koje gosti pitaju za recept.

Kombinacije koje od skromnog jela prave moderan obrok

Ovaj domaći doručak trpi maštu.

Probajte ga sa poširanim jajetom i malo dimljene paprike, sa dinstanim spanaćem i feta sirom, ili sa pečurkama na maslacu.

Za slatku verziju, dodajte med, orahe i kašiku jogurta – dobićete nešto što izgleda kao skupa zdjela iz kafića, a košta tri puta manje.

Greške zbog kojih kačamak ispadne loš

Najčešća greška je previše vode – palenta tada ostane retka i bljutava.

Druga je sipanje griza odjednom, što pravi grudvice koje ne možete razbiti.

Treća, suvišna, jeste preterivanje sa solju pre kuvanja. Posolite blago, pa dosolite na kraju kada probate.

