Najbolji starinski recept za džem od jagoda: Gust, mirisan i pun prirodnog ukusa

Starinski džem od jagoda koji se ne razliva i miriše na detinjstvo. Probajte recept sa pravim odnosom voća i šećera.

Miris domaćeg džema od jagoda za mnoge je pravi ukus detinjstva. Kada se sezona jagoda približi vrhuncu, pravo je vreme da pripremite gust, mirisan i prirodan starinski džem od jagoda bez konzervansa, po receptu koji uspeva svaki put.

Džem od jagoda savršen je za palačinke, kiflice, krofne, kolače ili jednostavan doručak uz hleb i puter. Tajna dobrog džema nije samo u kvalitetnim jagodama, već i u strpljivom kuvanju i pravom odnosu šećera i voća.

Sastojci za domaći džem od jagoda

3 kg očišćenih jagoda

1,2 do 1,5 kg šećera

sok od 1 limuna

1 kesica vanilin šećera (po želji)

1 kesica džemfiksa (opciono)

Priprema:

Jagode najpre dobro operite i uklonite peteljke. Ostavite ih da se ocede, a zatim krupnije plodove isecite na polovine ili četvrtine. Sitnije jagode možete ostaviti cele kako bi u džemu ostali ukusni komadi voća.

Stavite jagode u široku šerpu i pospite ih šećerom. Najbolje je da odstoje nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi pustile sok i dobile intenzivniji ukus tokom kuvanja. Kada jagode otpuste dovoljno tečnosti, šerpu stavite na srednje jaku vatru. Džem kuvajte uz povremeno mešanje, a penu koja se stvara na površini redovno skidajte kašikom. Upravo taj korak daje džemu lepšu boju i sjaj.

Dodajte sok od limuna, jer on čuva prirodnu crvenu boju jagoda i doprinosi boljem ukusu. Kuvanje obično traje između 45 i 60 minuta, u zavisnosti od količine vode u voću i željene gustine.

Ako želite posebno gust džem od jagoda, možete dodati džemfiks, ali za tradicionalni domaći džem to nije neophodno. Dovoljno je malo duže kuvanje.

Kako da proverite da li je džem gotov

Najjednostavniji trik koriste i iskusne domaćice. Stavite malu količinu džema na hladan tanjirić. Ako se ne razliva brzo i ostaje trag kada prođete kašikom, džem je spreman.

Pred kraj kuvanja možete dodati vanilin šećer za dodatnu aromu.

Vruć džem sipajte u sterilisane i zagrejane tegle, odmah ih zatvorite i okrenite naopako nekoliko minuta. Nakon toga ih vratite u normalan položaj i umotajte u ćebe kako bi se postepeno hladile.

Ovako pripremljen starinski džem od jagoda ostaje gust, mirisan i prelepo crvene boje tokom cele zime.

Savet za još ukusniji džem od jagoda

Najbolji džem dobićete od zrelih i mirisnih domaćih jagoda. Što je voće slađe i kvalitetnije, biće potrebno manje šećera, a ukus će biti prirodniji i bogatiji.

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