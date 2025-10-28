Starinski kolač koji miriše na detinjstvo – breskvice, baš kako su ih pravile i naše bake (recept)

Starinski kolač koji miriše na detinjstvo – breskvice baš kako su pravile i naše bake.

Breskvice su jedan od onih kolača koji nas podsećaju na prošle generacije, na dane kada su bake i tetke pripremale ove poslastice, a miris iz pećnice bio znak da dolaze praznici. Ovaj kolač, sa svojim prepoznatljivim oblikom i sočnim punjenjem, vraća nas u vreme detinjstva, podsećajući nas na tradiciju i ljubav prema starim receptima.

Poznate i van naših granica, breskvice su poznate i u Italiji, gde ih zovu Pesche Dolci, a potiču iz Toskane. Iako se originalna verzija pravi sa specifičnim italijanskim likerom Alchermes, koji im daje karakterističnu crvenu boju i cvetnu aromu, varijacije su nastale zbog teškoće u nabavci ovog likera. U nekim receptima koristi se jednostavniji način bojenja.

Iako priprema ovih kolača zahteva više vremena i pažnje, rezultat je svakako vredan truda. Ne samo da su ukusne, već su i prava poslastica za oči, sa svojim prelepim izgledom. Ako pitate domaćice na Balkanu, verovatno će vam reći da su breskvice deo njihove tradicije, recept koji je prenosen kroz generacije, prenosi citymagazine.

Sastojci:

Za testo:

– 3 jaja

– 500g brašna

– 200g šećera u prahu

– 200ml masti (ulje ili puter)

– 75ml slatke pavlake (mleko)

– prašak za pecivo

– korica od jednog limuna

– kašičica ekstrakta od vanile

– prstohvat soli

Za fil:

– mrvice od izdubljenih breskvica

– 300g pekmeza (kajsija, breskva)

– 100g samlevenih oraha

– crvena i žuta boja za kolače

– kristal šećer za oblaganje

Način pripreme:

U brašno narendati limunovu koricu, dodati prašak za pecivo, so.

Jaja umutiti sa šećerom pa sve vreme mućenja dodavati po malo otopljene masti ili ulja, vanilu, slatku pavlaku. Spojiti jaja sa brašnom.

Kad se testo lepo sjedini, ostaviti u frižideru sat vremena prekriveno providnom folijom.

Nakon toga izvaditi testo, prebaciti na radnu površinu posutu brašnom. Testo iseći na par komada, pa od svakog komada napraviti rolnicu i iseckati na podjednake komadiće.

Komadiće oblikovati u kuglice i ređati u tepsiju obloženu papirom za pečenje.

Peći u zagrejanoj rerni na 180C, oko 15 minuta, boja biskvita treba da ostane svetla.

Još tople pečene biskvite, pažljivo izdubiti tankim nožićem.

Od mrvica koje smo izdubili, pekmeza i oraha napraviti fil pa puniti polovine i spajati breskvice.

Tako spojene breskvice umočiti u jestivu boju (razrediti vodom), prvo u žutu, potom u crvenu. Staviti minut na ubrus da se ocede i uvaljati u kristal šećer. Može se koristiti samo crvena boja.

Ukrasiti zelenim listićem.

Napomena: Interesantan je recept i za drugi fil: pored oraha i mrvica dodati puter, i malo arome poput ruma ili maraskina. Nekoliko veoma dobrih preporuka na koje smo naišli oko pripreme breskvica, otkinuti par manjih komadića testa i oblikovati u kuglice, ostaviti sa strane kako bi videli da li će kuglice zadržati svoj oblik.

Ukoliko zadrže oblik, sa testom je sve kako treba, ukoliko se lagano spuste to je znak da treba dodati još malo brašna u testo. Obavezno koristiti šećer u prahu jer se on prilikom pečenja lakše topi nego kristal šećer pa neće izazvati pucanje biskvita, što nam je veoma važno.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com