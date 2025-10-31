Starinski kolač sa jabukama: Bolji je nego lenja pita, a jedan sastojak je tajna savršenog ukusa

Pravi, starinski kolač sa jabukama – pravi se u trenu, mnogo je bolji nego lenja pita a 1 sastojak je tajna savršenog ukusa.

Ovaj starinski kolač sa jabukama se pravi za tili čas!

Ukusan i brz za pripremu, ovaj kolač podseća na klasičnu lenju pitu – uživajte u ovom slasnom desertu od jabuka koji se jednostavno priprema i mami svojim domaćim šarmom.

Sastojci:

– 1 šolja (od 3 dl) brašna

– 1 šolja šećera

– 1 šolja griza

– 1 prašak za pecivo

– 1 vanilin šećer

– 200 g putera (nikako margarina)

– 1 kg oljušćenih jabuka

– po želji, možete dodati i cimet

Priprema:

1. Sve sastojke spojite i lepo pomešajte. Jabuke narendajte i dodajte vanilin šećer, a možete dodati i cimet ako ste ljubitelj.

2. Pripremite okrugli kalup sa štipaljkom, obložite ga pek-papirom, na dno stavite suve sastojke, pa 1/2 količine narendanih jabuka, pa suve sastojke, zatim drugu polovinu narendanih jabuka, i na kraju odozgo suve sastojke. Preko svega toga narendati ceo puter.

3. Kolač peći na 180 stepeni 30-40 minuta.

Ovaj starinski kolač sa jabukama pravi je dokaz da za savršen ukus nisu potrebni ni skupi sastojci ni duga priprema. Miris pečenih jabuka, putera i vanile ispuniće ceo dom i vratiti vas u detinjstvo — na kolače koje su pravile naše bake.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept sa jabukama!

(still.kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com