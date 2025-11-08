Pileći paprikaš na starinski način: 1 tajni sastojak daje mu primamljiv miris i savršen ukus

Originalni recept za pileći paprikaš, kako kažu iskusne domaćice, nasleđen od naših baka pravi se baš sa batacima i karabatacima.

Pileći paprikaš na starinski način kako su ga pripremale naše bake, one su dodavale 1 tajni sastojak za savršen ukus i neverovatan miris. Recept koji vam donosimo je jedan od najboljih starinskih prepisa po kome su naše bake spremale ovo jelo.

Originalni recept za pileći paprikaš, kako kažu iskusne domaćice, nasleđen od naših baka pravi se baš sa batacima i karabatacima, a savremene kuvarice neretko za ovu verziju paprikaša koriste batak i karabatak, ali i pileće belo meso.

Sastojci:

3 bataka i 3 karabataka

1 veza peršuna

1 manji komad celera

5 krompira srednje veličine

4 čena belog luka

1,5 dl pasiranog paradajza

1/2 kafene kašičice slatke mlevene paprike

0,3 dl ulja

so, biber

suvi začin

malo seckanog peršunovog lista

1 l vode

paprika po želji

2 lista lovora

Priprema:

Povrće očistite i isecite. Luk, peršun i celer iseckajte na kockice, šargarepu na kolutove, a krompir na četvrtine ili šestine.

Batake i karabatake odvojite ako ste kupili zajedno i posolite.

Ulje umereno zagrejte i dodajte luk, kratko ha prodinstajte, dodajte šargarepu, iseckan peršun, celer, meso i krompir, pa nalijte vodu, tako da sve bude prekriveno tečnošću. Malo posolite.

Kuvajte na umerenoj vatri, a povremeno pažljivo promešajte. Dok se jelo kuva, obavezno ga poklopite tako da ostane šerpa malo otvorena.

Posle 35 minuta dodajte pasirani paradajz, mlevenu papriku, sitno seckani beli luk, lovor i začine. Kuvajte još 10 minuta, pa isključite ringlu, dodajte seckani peršun po vrhu i ostavite još 5 minuta na vrućoj ringli, piše Telegraf.

Poslužite toplo, najbolje uz kupus salatu.

