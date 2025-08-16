Starinski recept za šumadijski posni pasulj – ukus je savršen, a poseban šmek daje mu 1 sastojak!

Pasulj se na našem podneblju veoma često i rado koristi. Ova namirnica othranila je generacije Srba, pa većina ljudi ima svoju verzuju pasulja koju najviše voli. U vreme posta najpopularniji je prebranac, koji je prilično jednostavan za pripremu. Uostalom, „prosto kao pasulj“ je izreka koja dovoljno govori o ovoj namirnici i jednostavnosti njene pripreme.

Ako mislite da ste već probali savršen posni pasulj, razmislite ponovo! Ovaj stari šumadijski recept krije tajne ukusa koje su se generacijama prenosile u srcu Srbije. Bogat, kremast i izdašan, a ipak jednostavan za pripremu, ovaj pasulj će vas osvojiti već pri prvom zalogaju. Idealan je za svaki dan, posebno kada želite nešto lepo, jednostavno i zdravo.

Sastojci:

500 gr belog pasulja

3-4 glavice crnog luka (kapule)

1 čen belog luka

3-4 veće šargarepe

lovorov list

po ukusu so, vegeta, biber

malo aleve paprike

ulje za dinstanje

Način pripreme:

Pasulj potopiti u mlakoj vodi i ostaviti preko noći. Ujutru prokuvati pasulj i baciti prvu vodu.

Dospite hladnu vodu za dva prsta preko pasulja i kuvati na umerenoj vatri oko pola sata (ovo zavisi od kvaliteta pasulja). Procediti napola skuvan pasulj i ostaviti sa strane.

Zgnječiti beli luk i Izrendati šargarepu. U posebnoj šerpi, izdinstati 3-4 glavice sitno seckanog crnog luka (kapule). Dodati zgnječen beli luk, rendanu šargarepu i na kraju začine.

Skloniti sa vatre kada se sve lepo izdinsta i dobije finu boju. U vatrostalnu činiju ređati, red pasulja, red luka i tako sve dok ima „materijala“. Gornji sloj mora biti pasulj.

Sa strane vatrostalne činije staviti 5-6 listova lovora. Sipati hladnu vodu preko pasulja (za prst preko) i staviti u rernu zagrejanu na 200 stepeni. Zavisi dosta od rerne, ali potrebno je oko sat vremena da pasulj bude gotov.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!

(coolinarka.com/Xela)

