Starinski, zaboravljeni recept sa sela: Evo kako su naše bake spremale koprivu, ništa ukusnije i zdravije niste probali

Uz ovaj starinski recept dobićete prilog koji se savršeno slaže uz meso, ribu ili jednostavno uz krišku domaćeg hleba.

Starinski recept sa sela za koga mnogi i ne znaju.

Dok trošimo novac na suplemente i egzotične namirnice, često zaboravljamo da nam najzdravije stvari rastu bukvalno ispred praga. Stari narodi su je nazivali „kraljicom proleća“, a savremeni nutricionisti se slažu — jedna porcija ove biljke čisti krv, vraća energiju i jača imunitet bolje od bilo kog kupovnog smutija.

Reč je, naravno, o koprivi. Iako je mnogi smatraju korovom, ona je zapravo kulinarski delikates ako se pripremi na pravi način.

Uz ovaj starinski recept dobićete prilog koji se savršeno slaže uz meso, ribu ili jednostavno uz komad domaćeg hleba.

Sastojci:

500 g mlade koprive

3 čena belog luka

malo ulja ili putera

so i biber po ukusu

opciono: kašika kisele pavlake za kremastiji ukus

Priprema:

Mlade listove koprive pažljivo operite (obavezno koristite rukavice!). Kratko ih blanširajte u ključaloj vodi (oko 2-3 minuta), pa ih odmah procedite i iseckajte.

Na malo ulja ili putera kratko propržite sitno seckan beli luk, tek toliko da zamiriše. Dodajte iseckanu koprivu, so i biber, pa sve zajedno dinstajte još par minuta.

Po želji, na kraju umešajte kašiku pavlake kako biste dobili svilenkastu teksturu sličnu spanaću.

Prijatno!

