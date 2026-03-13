Starinsko jelo koje vraća snagu posle napornog dana – kažu ljudi da je pravi melem za creva

Jednostavno starinsko jelo koje vraća energiju posle napornog dana. Mnogi kažu da je pravi melem za creva i odličan za laganu večeru.

Reč je o cicvari, tradicionalnom jelu koje se pripremalo širom Balkana. Nekada se gotovo svako veče nalazila na stolu, naročito u krajevima gde su mlečni proizvodi i kukuruzno brašno bili osnov ishrane. Danas je skoro potpuno zaboravljena, ali oni koji je ponovo otkriju često kažu da je savršena za laganu večeru posle napornog dana.

Zašto je cicvara odlična za creva

Jednostavni sastojci su ono što ovo jelo čini posebnim. Kukuruzno brašno, mleko i kajmak daju gustu i kremastu teksturu koja prija nepcima ali i stomaku. Upravo zbog te kombinacije mnogi veruju da je cicvara pravi melem za creva, jer je izdašna, ali nije teška za varenje.

Još jedna zanimljivost je da ukus ovog jela u velikoj meri zavisi od kvaliteta kajmaka ili sira koji se koristi. Što je kajmak kremastiji i bogatiji, to će cicvara imati puniji ukus i lepšu teksturu.

Sastojci:

Za pripremu ovog starinskog jela potrebno je:

2 dl vode

2 dl mleka

300–400 g kajmaka ili sira

8 kašika belog kukuruznog brašna

1 kašika masti (po želji)

1 kašičica soli

1 kašika meda (po želji)

Ova kombinacija daje bogat i pun ukus zbog kojeg mnogi smatraju da je cicvara pravi melem za creva i savršen obrok posle napornog dana.

Priprema

U šerpu sipajte mleko, vodu i mast i stavite da provri. Kada počne da ključa, dodajte sir ili kajmak i so, pa sve dobro promešajte.

Kada smesa ponovo provri, smanjite temperaturu i postepeno dodajte kukuruzno brašno uz stalno mešanje. Ostavite da se kuva oko deset minuta dok smesa ne postane gusta i počne lagano da se odvaja od dna šerpe.

Kako da cicvara ima još bolji ukus

Najbolje je da cicvaru poslužite dok je još vruća. Odlično se slaže sa jogurtom, kiselim mlekom ili pavlakom, a mnogi je vole i uz svežu salatu. Tako pripremljena, ova jednostavna večera zaista može biti pravi melem za creva i savršen način da završite dan uz toplo, domaće jelo.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept u komentarima!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com