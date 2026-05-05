Bez mesa, a preukusno: Starinsko jelo na kašiku koje su bake spremale za 15 minuta, a vraća snagu

Napravite legendarni ručak naših baka bez grama mesa. Recept za starinsko jelo od krompira koje vraća snagu i štedi novac.

Starinsko jelo koje su naše bake spremale kad nemaju vremena, a kuća mora da miriše na domaće, zapravo je najjednostavnija posna čorba.

Zaboravite na sate pored šporeta jer ovaj recept vraća snagu i greje stomak bez ijednog grama mesa.

Sve što vam treba su par osnovnih namirnica koje sigurno već imate u špajzu.

Tajna koju krije starinsko jelo od krompira i luka

Ova čorba se u narodu zove krompir-paprikaš na brzaka, ali tajna je u tome kako se seče povrće.

Sitno seckan crni luk i krompir isečen na kockice od 1 cm omogućavaju da sve bude gotovo za rekordno vreme.

Kada se ukusi sjedine sa alevom paprikom, dobijate gustinu i miris koji podseća na detinjstvo.

Kako se pravi zaprška bez brašna za bolji ukus

Umesto klasičnog prženja brašna, jedan krompir izgnječite viljuškom direktno u šerpi.

To će dati jelu prirodnu gustinu, a stomak vam neće biti težak nakon jela.

Dodajte lovorov list na samom kraju kako bi aroma ostala sveža i jaka.

SAVET: Da bi čorba imala onaj pravi kafanski šmek, dodajte pola kašičice šećera dok dinstate luk – to neutrališe kiselinu iz paprike i izvlači maksimum ukusa iz povrća.

Koji su sastojci za ovo starinsko jelo?

Za pravi ugođaj spremite 500g krompira, dve glavice crnog luka, dve šargarepe i jednu kašiku masti (ili ulja ako postite).

Od začina su vam dovoljni samo so, biber i dosta suve paprike koja daje tu prepoznatljivu crvenu boju.

Možete dodati i šaku sitne testenine ili posnih noklica ako želite da obrok bude još sitiji.

Da li se krompir paprikaš može podgrevati?

Ovo jelo je najbolje jesti odmah, ali može da stoji u frižideru do 24 sata.

Ako ga podgrevate, dodajte samo malo tople vode da povrati svoju prvobitnu teksturu.

Krompir ne bi trebalo da stoji duže jer gubi na kvalitetu i menja strukturu.

Kako da čorba bude gušća bez zaprške?

Najbolji trik je da u jelo ubacite jednu narendanu šargarepu na samom početku dinstanja.

Ona će se potpuno raspasti tokom kuvanja i stvoriti bogatu, kremastu osnovu.

Takođe, kuvanje na jačoj vatri u poklopljenoj šerpi pomaže da skrob brže izađe iz krompira.

Šta poslužiti uz posno starinsko jelo?

Uz ovaj topli obrok najbolje ide domaći hleb i neka jača salata poput turšije ili kiselog kupusa.

Mnogi vole da dodaju kašiku pavlake direktno u tanjir, što jelu daje potpuno novu dimenziju.

Ako volite ljuto, jedna suva papričica sa strane je obavezan dodatak za pravi merak.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com