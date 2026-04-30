Starinsko jelo za snagu koje vraća energiju čak i kada vam ništa ne prija – pravi je melem za creva

Starinsko jelo za snagu vraća vas u život kada padnete s nogu. Probajte recept koji su bake spremale generacijama, već večeras.

Postoji jedno starinsko jelo za snagu koje se u srpskim kućama kuvalo onda kada bi neko pao s nogu. Naporan dan, hladnoća, slab apetit, težina u stomaku. Tanjir tople, bistre čorbe sa malo povrća i mekano kuvanog mesa umirivao je creva i vraćao boju u lice za pola sata.

Zašto baš ovo bakino jelo za oporavak deluje tako brzo

Tajna nije u skupim namirnicama. Tajna je u dugom, sporom kuvanju i u tome što jelo nije masno, nije ljuto i nije preterano začinjeno. Crevima treba odmor, a ne nova borba. Topla tečnost sa belančevinama i mineralima iz kostiju lakše se vari nego bilo koji obrok sa hlebom i mesom.

Stara domaćica bi rekla: kad ne znaš šta da skuvaš bolesnom čoveku, skuvaj mu supu sa korenastim povrćem. To pravilo važi i danas.

Šta je tačno starinsko jelo za snagu

To je bistra domaća čorba od mlade kokoši ili junećih kostiju, sa šargarepom, paškanatom, celerom i lukom, kuvana najmanje dva sata na tihoj vatri. U nju se na kraju doda malo kuvanog pirinča ili domaćih rezanaca. Bez zaprške, bez pavlake, bez dodataka u kockicama.

Sastojci za pravo tradicionalno jelo za creva

pola domaće kokoši ili kilogram junećih kostiju sa malo mesa

dve šargarepe i jedan koren paškanata

parče celera, glavica crnog luka u ljusci

nekoliko zrna bibera, lovorov list, krupna so

peršunov list i šolja kuvanog pirinča

Postupak koji bake nikada nisu menjale

Stavite meso u hladnu vodu i polako dovedite do ključanja. Skidajte penu strpljivo, jer od toga zavisi bistrina. Dodajte povrće tek kada voda potpuno provri. Posolite na kraju, nikako na početku. Kuvajte na najtišoj vatri dva do tri sata, poklopljeno samo do pola.

Ovo domaće jelo posle napornog dana ne trpi žurbu. Ako pojačate vatru, čorba će biti mutna i teža za stomak.

Kome najviše prija ovaj starinski recept za snagu

Onima koji su preskočili ručak, radili napolju po vetru, ili su preboleli virozu pa im ništa ne prija. Topla čorba blago hidrira i nadoknađuje minerale, što preporuke Svetske zdravstvene organizacije o uravnoteženoj ishrani ističu kao važan deo oporavka organizma.

Najčešće greške koje upropaste jelo

kuvanje na jakoj vatri, pa čorba postane mutna i masna

dodavanje kocke za supu, što ubija prirodan ukus

previše soli na početku, zbog čega meso ostane žilavo

preskakanje skidanja pene, pa jelo bude teško za varenje

Kako da jelo koje vraća energiju bude još lekovitije

Dodajte na kraju kašičicu sveže ceđenog limuna i sitno seckan peršun. Vitamin C iz limuna pomaže apsorpciju gvožđa iz mesa. Ne preterujte sa testeninom, jer cilj nije sit stomak, već lagano i toplo varenje. Pojedite manju porciju, pa za sat vremena još jednu ako ogladnite.

Da li starinska čorba zaista pomaže crevima

Da, topla bistra čorba lako se vari, hidrira organizam i smiruje nadražena creva, pa je idealna posle napornog dana ili viroze.

Može li se ovo jelo pripremiti unapred

Može, čak je i bolje sutradan. Čuvajte je u frižideru do tri dana i podgrevajte samo onoliko koliko ćete pojesti.

Da li se sme zamrznuti domaća čorba

Sme, bez pirinča i rezanaca. Zamrznite samo bistru tečnost sa mesom, pa testeninu dodajte tek pri serviranju.

A koji vas obrok od bake i danas digne na noge kada ste pali u krevet od umora?

