Stavite barem prstohvat ovog sastojka u testo za palačinke: Biće vazdušastije i mekše, a neće se lepiti za tiganj

Palačinke nisu teške za pripremu, ali tajna savršenih palačinki je u načinu pripreme. Bilo da se odlučite za slane ili slatke, sa plazmom i kremom, džemom ili sa sirom i pršutom, znajte da će palačinke biti savršene samo ukoliko imate pravi recept, ali i da znate neke od trikova profesionalnih kuvara ili još bolje, naših baka.

Predstavljamo vam 7 saveta iskusnih domaćica koji će vam pomoći da ih savršeno pripremite i da izbegnete neke uobičajene greške.

Koji tiganj da izaberete

Tiganj od livenog gvožđa je najbolja opcija za pečenje palačinki. Zagreva se ravnomerno i dugo ostaje topao. Njegovo debelo dno pomaže da se testo dobro ispeče, a zahvaljujući poroznoj površini od livenog gvožđa, formira se zaštitni sloj, koji sprečava da se palačinke zalepe za dno i izgore.

Kako pripremiti dobro testo za palačinke

Postoji mnogo recepata za pravljenje palačinki. Sastojci su uglavnom slični, ali postoje neke cake koje će omogućiti da testo za palačinke bude bolje. Brašno pre dodavanja uvek prosejte, jer tako ćete ga očistiti od grudvica i nečistoća, ali ćete ga i „napuniti“ vazduhom. Jaja i mleko treba da budu sobne temeprature, a još jedna bitna stvar je da umutite belance i žumance odvojeno. Belanca umutite u čvrst šne i dodajte u testo, a palačinke će zbog toga biti vazdušastije. Ne zaboravite da u testo za palačinke dodate bar prstohvat soli, jer će palačinke biti ukusnije. Još jedna bitna stvar jeste da sipate malo ulja, jer će to omogućiti da se palačinke ne lepe za tiganj. Znak dobrog, sveže umućenog testa su mali mehurići na njegovoj površini.

Koliko gusto treba da bude testo

Ovde je važna zlatna sredina: testo ne bi trebalo da bude ni previše gusto ni previše tanko. Njegova idealna gustina je pomalo kao tečna pavlaka. Testo ne bi trebalo da se širi u tepsiji prebrzo ili presporo. U prvom slučaju, potrebno je dodati još malo brašna, a u drugom razblažite toplom vodom: poboljšava ne samo gustinu testa, već i pozitivno utiče na ukus i mekoću palačinki.

Koliko i kako sipati testo

Debljina i ukus palačinki zavise od količine testa u tiganju. Kapacitet kutlače treba da se meri u odnosu na veličinu tiganja i da se pronađe idealan odnos. Na primer, za tiganj srednje veličine (prečnika dna od 20 cm) jedna standardna kutlača (oko 0,14 ml) testa biće sasvim dovoljna. Dva su najpoznatija načina sipanja testa: u sredinu posude i sa jedne od podignutih strana. U svakom slučaju, potrebno je postići ravnomernu raspodelu testa po dnu tepsije. Da biste to uradili, morate brzo i pažljivo sipati testo, lagano naginjući i rotirajući posudu u smeru kazaljke na satu.

Kako pravilno zagrejati tiganj

Glavni razlog za grudvice u palačinkama je nedovoljno zagrejan tiganj. Imajte na umu da se tiganj od livenog gvožđa zagreva duže nego običan teflonski. Veličina ringle se bira prema veličini tiganja. Što je ringla manja, to bi plamen trebalo da bude jači, ali ne uključujte na najjače. Najbolja opcija je srednja ringla sa srednjim intenzitetom toplote. Na širokoj ringli postoji rizik da se jezgro palačinke ne kuva dobro.

Kada i kako okretati palačinke

Kada pržite palačinke, važno je da ih ne osušite. Uslov koji signalizira da palačinka treba da se okrene je glatka, penušava, blago zlatna površina. Nema potrebe da čekate da dno palačinke dobije braon boju. Pre okretanja palačinke, prođite špatulom duž ivica, nežno ih odlepite od površine tiganja. Zatim, klizeći špatulom do sredine palačinke, brzo je okrenite. Za ove svrhe najbolje je koristiti tanku drvenu špatulu, jer metalni pribor može oštetiti premaz tiganja i pocepati tanak krug za palačinke.

Kako se čuvaju palačinke

Tradicionalno, palačinke se slažu, pažljivo premazujući puterom. Na kraju prženja palačinke prekrijte tanjirom i krpom da duže ostanu vruće i da se ne osuše. U proseku, sveže palačinke se čuvaju u frižideru ispod prozirne folije ili u kontejneru oko 2-3 dana, a u zamrzivaču ceo mesec, prenosi Stvar ukusa.

