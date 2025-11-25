Stavite ovo u tiganj pre prženja i pomfrit će biti hrskav kao iz restorana

Koliko puta ste pržili krompir kod kuće i nadali se da će imati onu savršenu zlatnu koricu, a na kraju dobili mekane štapiće koji se brzo ohlade? Nema goreg razočaranja od pomfrita koji obećava, ali nema onu hrskavost iz restorana. Dobra vest je da postoji jednostavan trik – i kada ga primenite, pomfrit će biti hrskav svaki put.
Pre nego što ubacite krompir u tiganj, dodajte kašiku kukuruznog skroba ili brašna direktno u ulje. Ovaj mali dodatak stvara tanki sloj oko krompira, pa se prilikom prženja formira savršena korica. Rezultat? Pomfrit koji šušti, miriše i izgleda kao da je izašao iz profesionalne kuhinje. Uz ovaj trik, pomfrit će biti hrskav i nakon što ga iznesete na sto.
Sitnice koje prave razliku
- Krompir obavezno operite i osušite pre prženja – vlaga je najveći neprijatelj hrskavosti.
- Koristite ulje koje podnosi visoke temperature, poput suncokretovog ili kikiriki ulja.
- Ako želite zdraviju varijantu, pomfrit možete peći u rerni, ali trik sa skrobom radi i tu.
Još ideja za hrskavost
- Umesto kukuruznog skroba, možete koristiti pirinčano brašno ili griz.
- Ljubitelji začina mogu dodati prstohvat belog luka u prahu ili dimljene paprike za dodatni miris i ukus.
Najčešća pitanja o hrskavom pomfritu
Kako da pomfrit ostane hrskav i nakon posluživanja?
- Držite ga na rešetki umesto na papiru – tako para ne omekšava koricu.
Da li trik radi i u rerni?
- Da, samo krompir pre pečenja uvaljajte u skrob ili brašno.
Koje ulje je najbolje za prženje?
- Suncokretovo ulje je najpraktičnije, ali kikiriki ulje daje poseban ukus.
Savršen pomfrit kod kuće nije mit. Uz jedan mali dodatak u tiganj, pomfrit će biti hrskav i ukusan kao iz restorana. Nema više razočaranja, samo zlatni, pucketavi zalogaji koji mirišu na pravu kuhinju. Probajte već danas i videćete razliku!
Ovaj trik ne zahteva posebne veštine ni skupe sastojke – samo malo pažnje i pravi trenutak. Kada jednom probate, postaće deo vaše rutine. Hrskavost je sada dostižna.
