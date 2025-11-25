Stavite ovo u tiganj pre prženja i pomfrit će biti hrskav kao iz restorana

Ako u tiganj ubacite ovaj sastojak, pomfrit će biti hrskav, mirisan i savršen zalogaj koji podseća na restoran.

Koliko puta ste pržili krompir kod kuće i nadali se da će imati onu savršenu zlatnu koricu, a na kraju dobili mekane štapiće koji se brzo ohlade? Nema goreg razočaranja od pomfrita koji obećava, ali nema onu hrskavost iz restorana. Dobra vest je da postoji jednostavan trik – i kada ga primenite, pomfrit će biti hrskav svaki put.

Pre nego što ubacite krompir u tiganj, dodajte kašiku kukuruznog skroba ili brašna direktno u ulje. Ovaj mali dodatak stvara tanki sloj oko krompira, pa se prilikom prženja formira savršena korica. Rezultat? Pomfrit koji šušti, miriše i izgleda kao da je izašao iz profesionalne kuhinje. Uz ovaj trik, pomfrit će biti hrskav i nakon što ga iznesete na sto.

Sitnice koje prave razliku

Krompir obavezno operite i osušite pre prženja – vlaga je najveći neprijatelj hrskavosti.

Koristite ulje koje podnosi visoke temperature, poput suncokretovog ili kikiriki ulja.

Ako želite zdraviju varijantu, pomfrit možete peći u rerni, ali trik sa skrobom radi i tu.

Još ideja za hrskavost

Umesto kukuruznog skroba, možete koristiti pirinčano brašno ili griz.

Ljubitelji začina mogu dodati prstohvat belog luka u prahu ili dimljene paprike za dodatni miris i ukus.

Najčešća pitanja o hrskavom pomfritu

Kako da pomfrit ostane hrskav i nakon posluživanja?

Držite ga na rešetki umesto na papiru – tako para ne omekšava koricu.

Da li trik radi i u rerni?

Da, samo krompir pre pečenja uvaljajte u skrob ili brašno.

Koje ulje je najbolje za prženje?

Suncokretovo ulje je najpraktičnije, ali kikiriki ulje daje poseban ukus.

Savršen pomfrit kod kuće nije mit. Uz jedan mali dodatak u tiganj, pomfrit će biti hrskav i ukusan kao iz restorana. Nema više razočaranja, samo zlatni, pucketavi zalogaji koji mirišu na pravu kuhinju. Probajte već danas i videćete razliku!

Ovaj trik ne zahteva posebne veštine ni skupe sastojke – samo malo pažnje i pravi trenutak. Kada jednom probate, postaće deo vaše rutine. Hrskavost je sada dostižna.

