Stavljaju li se jaja u vodu odmah ili kad proključa? Evo kako je jedino pravilno

Jednostavan odgovor na večito pitanje: jaja ne treba samo baciti u ključalu vodu ili strpljivo čekati — postoji pametan način koji obezbeđuje jednako skuvano belance i žumance.

Zašto ne odmah u kipuću vodu

Poznata kulinarska spisateljica Meri Frensis Kenedi Fišer objašnjava da kad ubacite hladno jaje u ključalu vodu, belance se odmah stvrdne dok žumance ostane sirovo. Cilj je da se svi delovi jaja zagrevaju postepeno i jedinstveno, a nagli šok vrućine zbunjuje proces kuvanja.

Metoda s prelivanjem hladnom vodom pa kuvanjem

Fišer preporučuje da jaje prvo prelijete hladnom vodom u posudi, a tek potom tu vodu zagrejete do vrenja i držite na laganoj vatri onoliko koliko želite. Na ovaj način jaje se skuva ravnomernije nego ako ga odmah ubacite u kipuću vodu, a rizik pucanja ljuske je smanjen.

Brza metoda — ubacite u hladnu vodu pa brzo zagrijte

Druga opcija je staviti jaje u malu količinu hladne vode, brzo je zagrejati i kad voda proključa jaje je gotovo. Ova tehnika daje mekano kuvano jaje gotovo odmah, ali ljuska se može teže ljuštiti.

Za koga su ove metode najbolje

Obe tehnike bolje usklađuju zgušnjavanje belanca i žumanca, pa su posebno dobre ako volite mekša jaja. Nedostatak je nešto teže ljuštenje, pa ako želite savršeno ljusku koja se lako skida, možda ćete ipak odabrati drugačiji pristup ili eksperimentirati s vremenom i količinom vode.

Isprobajte obe verzije i prilagodite vreme kuvanja svom ukusu — cilj je ravnomjerno i kontrolisano kuvanje, a ne samo brzo stvrdnjavanje belanceta.

