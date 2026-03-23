Stavljate li da kuvate jaja u hladnu vodu ili kad počne da ključa? Razlika je ogromna

Već znamo da vodu u kojoj su se kuvala jaja treba zagrejati i ostaviti da ključa. Stavljate li da kuvate jaja u hladnu ili vrelu vodu?

Stavljate li da kuvate jaja u hladnu vodu ili kad počne da vri? Evo kako da skuvate jaja, a da ne budu ni živa, ni prekuvana, nego taman

Sigurno ste čuli savet da vodu u kojoj su se kuvala jaja treba prokuvati i ostaviti da ključa još pet minuta, a zatim skloniti sa šporeta? Nije baš tako. Obično tada žumance ostane sirovo, a belance bude skuvano.

Mari Frensis Kenedi Fišer je američka kulinarska stručnjakinja koja je preminula 1992. godine. Njeni kuvari i knjige saveta i danas izazivaju veliko interesovanje.

Tako su izdavači nedavno pripremili reizdanje njene knjige How To Cook A Wolf iz 1942. godine. U njoj Meri, između ostalog, govori o metodama koje koristimo prilikom kuvanja jaja i zašto su pogrešne.

Smatra da je izraz ‘skuvati jaja’ netačan i da se tajna uspešne pripreme ovog jela krije u činjenici da se ono zapravo ne kuva. Pojašnjava da u trenutku kad ubacite jaje u ključalu vodu žumance ostaje sirovo, a belance se odmah skuva. Cilj je kuvati sve delove jaja u isto vreme na jednak način.

Dve metode

Stoga nudi dve alternative za koje smatra da postižu bolje rezultate. Kako biste sprečili pucanje ljuske, predlaže da jaje najpre prelijete hladnom vodom, a tek ga zatim stavite u ključalu vodu. Ostavite ga na laganoj vatri koliko želite, a Fišer napominje da će se na taj način skuvati jednako brzo kao i kad voda krčka, ali biće bolje kuvano.

Za drugu metodu predlaže da u maloj šerpi uronite jaje u hladnu vodu koju potom brzo zagrijete, a čim provri jaje je gotovo i spremno za konzumaciju. Posle je ipak priznala da postoji i nedostatak, jer je teže očistiti ljusku s jaja ako koristite njene metode.

Osim toga, jaja su na taj način meko kuvana, a zbog zdravstvene sigurnosti danas svi stručnjaci preporučuju da se jaja tvrdo kuvaju, pogotovo maloj deci, prenosi Miror.

